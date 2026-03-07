Headline
Dakwah Kultural di Ramadhan Jazz Festival

Media Indonesia
07/3/2026 19:03
Dakwah Kultural di Ramadhan Jazz Festival
(MI/HO)

MALAM Ramadan di pelataran Masjid Cut Meutia, Menteng, Jakarta Pusat, terasa berbeda. Di ruang yang biasanya identik dengan lantunan doa dan kegiatan ibadah, alunan musik jazz mengisi halaman masjid pada Jumat malam (6/3) saat Ramadhan Jazz Festival (RJF) ke-15 digelar.

Ribuan pengunjung berkumpul menikmati harmoni musik sekaligus berpartisipasi dalam gerakan sosial yang menjadi ruh dari festival ini. Ramadhan Jazz Festival pertama kali digagas pada 2010 oleh Remaja Islam Masjid Cut Meutia (RICMA) bersama komunitas WartaJazz. 

Sejak itu, festival ini berkembang menjadi salah satu agenda musik Ramadan yang unik di Indonesia, memadukan musik, spiritualitas, dan kepedulian sosial dalam satu panggung. Memasuki penyelenggaraan ke-15, festival tahun ini digelar pada 6-7 Maret 2026 sebagai bentuk solidaritas terhadap masyarakat di sejumlah wilayah di Sumatra yang terdampak banjir bandang.

Ketua Ramadhan Masjid Cut Meutia, M. Pradana Indraputra, mengatakan Ramadhan Jazz Festival sejak awal dirancang sebagai bentuk dakwah yang disampaikan melalui pendekatan budaya. "Ramadhan Jazz Festival bukan hanya tentang musik. Ini cara kami menyampaikan nilai kepedulian dan kebersamaan melalui medium yang lebih dekat dengan generasi muda," ujarnya.

Festival ini menggunakan konsep donasi sebagai mekanisme kehadiran pengunjung. Masyarakat dapat berdonasi melalui platform Goers maupun secara langsung di lokasi acara. (Ant/I-2)



Editor : Wisnu Arto Subari
