Dakwah Kultural di Ramadhan Jazz Festival

MALAM Ramadan di pelataran Masjid Cut Meutia, Menteng, Jakarta Pusat, terasa berbeda. Di ruang yang biasanya identik dengan lantunan doa dan kegiatan ibadah, alunan musik jazz mengisi halaman masjid pada Jumat malam (6/3) saat Ramadhan Jazz Festival (RJF) ke-15 digelar.
Ribuan pengunjung berkumpul menikmati harmoni musik sekaligus berpartisipasi dalam gerakan sosial yang menjadi ruh dari festival ini. Ramadhan Jazz Festival pertama kali digagas pada 2010 oleh Remaja Islam Masjid Cut Meutia (RICMA) bersama komunitas WartaJazz.
Sejak itu, festival ini berkembang menjadi salah satu agenda musik Ramadan yang unik di Indonesia, memadukan musik, spiritualitas, dan kepedulian sosial dalam satu panggung. Memasuki penyelenggaraan ke-15, festival tahun ini digelar pada 6-7 Maret 2026 sebagai bentuk solidaritas terhadap masyarakat di sejumlah wilayah di Sumatra yang terdampak banjir bandang.
Ketua Ramadhan Masjid Cut Meutia, M. Pradana Indraputra, mengatakan Ramadhan Jazz Festival sejak awal dirancang sebagai bentuk dakwah yang disampaikan melalui pendekatan budaya. "Ramadhan Jazz Festival bukan hanya tentang musik. Ini cara kami menyampaikan nilai kepedulian dan kebersamaan melalui medium yang lebih dekat dengan generasi muda," ujarnya.
Festival ini menggunakan konsep donasi sebagai mekanisme kehadiran pengunjung. Masyarakat dapat berdonasi melalui platform Goers maupun secara langsung di lokasi acara. (Ant/I-2)
AQUA kembali menjadi sponsor utama acara Ramadhan Jazz Festival ke-14 sebagai bentuk komitmen dalam menyebarkan kebaikan dengan mendonasikan penjualan tiket untuk perbaikan masjid.
Ada berbagai pilihan acara menarik mulai dari pameran seni hingga festival musik.
Ramadhan Jazz Festival mengajak masyarakat untuk menjadikan Ramadan sebagai momen terbaik untuk berbuat kebaikan, berlomba dalam kebajikan, dan membantu sesama.
Ramadhan Jazz Festival tidak hanya sebagai bentuk dakwah yang inovatif tapi juga merefleksikan kerukunan dan wajah baru Indonesia ke depan dan membantu saudara kita di bumi Palestina.
Mengangkat tema “Harmoni Pulihkan Negeri”, RJF tahun ke-15 yang berlangsung 6-7 Maret 2026 ini menampilkan sejumlah musisi jazz ternama Tanah Air.
Bantuan itu diperoleh dari hasil penjualan tiket dan paket donasi Aqua Ramadhan Jazz Festival di pelataran Masjid Cut Meutia, Menteng, Jakarta.
DALAM semangat Ramadan, Ascott Kuningan Jakarta dan Somerset Grand Citra Jakarta mengadakan inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) di Masjid Cut Meutia, Menteng.
Festival ini dimeriahkan oleh Salma Salsabil, Raffi Sudirman, Pendarra, dan HIVI!, Kunto Aji, Nabila Taqiyyah, Wijaya80, Nadhif Basalamah, hingga Burgundy.
