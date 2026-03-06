Kenalkan Rahasia Cokelat, BPDP Ajak Generasi Muda Cintai Komoditas Perkebunan

Melalui kegiatan edukasi bertajuk “Kakao dan Rahasia Cokelat”, BPDP memperkenalkan potensi komoditas nasional kepada siswa dan anak-anak di Ballroom BPDP, Jakarta, Kamis (5/3/2026).(MI/HO)

BADAN Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mengambil langkah strategis dalam membangun literasi sektor perkebunan sejak dini. Melalui kegiatan edukasi bertajuk “Kakao dan Rahasia Cokelat”, BPDP memperkenalkan potensi komoditas nasional kepada siswa dan anak-anak di Ballroom BPDP, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 60 peserta dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Para peserta berasal dari Rumah Tahfidz An Nur, Cinere, Depok, serta perwakilan anak-anak yang berdomisili di sekitar kawasan Gambir, Jakarta Pusat.

Direktur Hukum dan Kerja Sama BPDP, Pangihutan Siagian, menegaskan bahwa peran BPDP tidak hanya terbatas pada pengelolaan dana, tetapi juga mencakup investasi pada pembangunan pengetahuan masyarakat.

Menurutnya, edukasi ini adalah fondasi penting bagi masa depan sektor perkebunan Indonesia.

"Secara strategis, kegiatan seperti ini penting bagi BPDP bahwa kita tidak hanya mengelola dana perkebunan, tetapi juga berinvestasi pada pembangunan pengetahuan dan literasi publik. Edukasi sejak dini merupakan langkah preventif untuk membangun persepsi yang positif, berbasis fakta, dan berorientasi pada keberlanjutan,” ujar Pangihutan dalam sambutannya.

Edukasi Melalui Storytelling dan Visual

Untuk memastikan pesan tersampaikan dengan efektif, BPDP menghadirkan Kak Rona Mentari, pendiri Rumah Dongeng Anak. Melalui metode storytelling atau dongeng edukatif, anak-anak diajak menyelami perjalanan panjang sebutir biji kakao dari kebun petani hingga bertransformasi menjadi cokelat yang mereka konsumsi sehari-hari.

Pendekatan ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai peran kakao sebagai komoditas strategis yang mendukung kesejahteraan petani serta kontribusinya terhadap ekonomi nasional.

Pascasesi dongeng, antusiasme peserta diuji melalui kuis interaktif yang membahas manfaat kakao dan proses pengolahannya.

Peluncuran Media Pembelajaran Bilingual

Selain kegiatan tatap muka, BPDP juga memperkenalkan inovasi media pembelajaran berupa komik edukatif anak. Komik ini mencakup tiga komoditas perkebunan utama Indonesia, yaitu kelapa sawit, kelapa, dan kakao.

Disusun dengan bahasa yang sederhana dan ilustrasi menarik, komik tersebut hadir dalam format bilingual (dua bahasa). Hal ini diharapkan dapat mempermudah anak-anak dalam memahami materi sekaligus menjadi referensi pembelajaran yang inklusif bagi berbagai kalangan.

Melalui rangkaian kegiatan ini, BPDP berharap dapat memperkuat literasi publik mengenai sektor perkebunan. Dengan terbangunnya pemahaman positif sejak usia sekolah, generasi muda diharapkan mampu melihat sektor perkebunan sebagai pilar penting perekonomian yang mampu membuka lapangan kerja dan mengharumkan nama bangsa di kancah global. (Z-1)