Siap-Siap! Mudik Gratis Pemprov DKI 2026 Tujuan Pulau Seribu Dibuka 9 Maret, Kuota Terbatas

Program Mudik Gratis Pemprov DKI 2026 akan tujuan kepulauan seribu diberangkatkan melalui Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Tahun ini,(Dok. Antara)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menghadirkan program Mudik Gratis Pemprov DKI 2026 bagi warga yang ingin merayakan Lebaran di wilayah Kepulauan Seribu. Program angkutan laut gratis ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pemudik lokal Jakarta.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengungkapkan bahwa pendaftaran program ini akan dibuka mulai Senin, 9 Maret 2026. Masyarakat diminta bersiap karena periode pendaftaran hanya berlangsung selama empat hari.

“Pemprov DKI kembali mengadakan mudik gratis angkutan laut bagi warga yang ingin kembali ke Kepulauan Seribu. Pendaftaran akan dibuka mulai 9 Maret,” ujar Syafrin dalam keterangannya, Kamis (5/3).

Pendaftaran Mudik Gratis Pemprov DKI 2026 akan dilakukan secara daring melalui formulir Google Form. Tautan resmi pendaftaran akan dibagikan melalui akun media sosial resmi Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada hari pembukaan pendaftaran.

Berikut adalah jadwal lengkap mudik gratis:

Pendaftaran Online: 9 - 12 Maret 2026.

9 - 12 Maret 2026. Verifikasi Peserta: 12 - 15 Maret 2026.

12 - 15 Maret 2026. Metode Verifikasi: Konfirmasi melalui pesan WhatsApp resmi.

Syafrin mengingatkan agar calon pemudik segera melakukan konfirmasi ketika menerima pesan verifikasi. “Peserta wajib melakukan konfirmasi melalui WhatsApp ketika pesan verifikasi masuk,” tegasnya.

Rute dan Pulau Tujuan Mudik Gratis

Seluruh peserta program Mudik Gratis Pemprov DKI 2026 akan diberangkatkan melalui Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Tahun ini, terdapat 10 pulau tujuan yang masuk dalam daftar layanan, yaitu:

No Daftar Pulau Tujuan 1 Pulau Untung Jawa 2 Pulau Pramuka 3 Pulau Panggang 4 Pulau Lancang 5 Pulau Sebira 6 Pulau Pari 7 Pulau Kelapa 8 Pulau Payung 9 Pulau Harapan 10 Pulau Tidung

Syarat dan Ketentuan Keberangkatan

Perlu diperhatikan bahwa program Mudik Gratis Pemprov DKI 2026 angkutan laut ini hanya melayani perjalanan satu arah, yakni keberangkatan dari Jakarta menuju pulau tujuan.

“Program mudik gratis angkutan laut ini hanya melayani keberangkatan dari Pelabuhan Muara Angke dan tidak melayani arus balik dari Kepulauan Seribu,” jelas Syafrin Liputo.

Pastikan Anda telah menyiapkan data kependudukan yang valid saat mengisi Google Form untuk mempercepat proses verifikasi oleh tim Dinas Perhubungan DKI Jakarta.