Satpol PP dan Satlinmas Dituntut Perkuat Peran Perlindungan Masyarakat

Kepala Satuan Tugas Kewilayahan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Safrizal ZA(Kemendagri)

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) pada 2026 menjadi momentum untuk menegaskan kembali peran strategis Trantibumlinmas atau ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagai fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Peringatan tahun ini mengusung tema “Trantibumlinmas Tangguh untuk Pembangunan Berkelanjutan”, yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan stabilitas sosial, kepastian hukum daerah, serta rasa aman bagi masyarakat.

Ketenteraman dan ketertiban umum dinilai tidak sekadar fungsi administratif, melainkan syarat penting untuk mendorong iklim investasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Satpol PP dan Satlinmas memiliki peran penting dalam menegakkan peraturan daerah, menjaga ketertiban umum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam berbagai situasi. Selain itu, kedua institusi tersebut juga terlibat dalam pengamanan kegiatan sosial dan keagamaan serta penanganan kondisi darurat di daerah.

Dalam konteks kebencanaan, Satlinmas menjadi bagian dari sistem perlindungan masyarakat berbasis komunitas yang berperan mulai dari tahap mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana. Pendekatan yang cepat, humanis, dan terkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dinilai penting untuk memastikan keselamatan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas sosial di tengah krisis.

Kepala Satuan Tugas Kewilayahan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Safrizal ZA mengatakan peran Satpol PP dan Satlinmas sangat dirasakan masyarakat, terutama dalam penanganan bencana banjir bandang di sejumlah wilayah. Menurut Safrizal, aparat Satpol PP bersama Satlinmas turut menjangkau daerah-daerah yang terisolasi untuk membantu distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Peranan Satpol PP dibantu Satlinmas sangat dirasakan masyarakat terutama pada musibah bencana banjir bandang yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Tanpa kenal lelah, Satpol PP menjangkau daerah-daerah yang terisolir untuk turut mendistribusikan bantuan. Inilah kontribusi nyata, intinya jangan berjarak dengan rakyat,” ujar Safrizal.

Peringatan HUT Satpol PP dan Satlinmas juga menjadi refleksi atas berbagai tantangan dalam menjaga stabilitas sosial di tengah dinamika pembangunan, urbanisasi, perubahan iklim, serta meningkatnya risiko bencana. Karena itu, penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, sinergi dengan TNI-Polri, serta partisipasi aktif masyarakat dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan sistem Trantibumlinmas yang adaptif dan responsif.

Melalui momentum ini, Satpol PP dan Satlinmas diharapkan semakin profesional, modern, dan berintegritas dalam menjalankan tugas sebagai garda terdepan penegakan peraturan daerah sekaligus unsur penting dalam sistem penanggulangan bencana di Indonesia. (E-3)