Cara Simpel Cegah Obesitas: Tips Baca Label Gizi dan Rutin Bergerak

UPAYA mencegah obesitas dapat dimulai dari kebiasaan sederhana, seperti membaca label gizi pada kemasan pangan dan rutin melakukan aktivitas fisik setiap hari. Hal ini menjadi krusial mengingat data kesehatan terbaru menunjukkan tren peningkatan berat badan berlebih di masyarakat.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi, mengungkapkan bahwa sebanyak 28,7% masyarakat Indonesia masih mengonsumsi gula, garam, dan lemak (GGL) melebihi batas yang dianjurkan.

Menurut dr. Nadia, kelebihan asupan tersebut sering terjadi tanpa disadari karena masyarakat jarang menghitung total konsumsi harian, terutama dari produk makanan dan minuman kemasan.

Pentingnya Membaca Label Nilai Gizi

“Kita perlu membiasakan membaca label. Di situ tercantum informasi nilai gizi per sajian, termasuk kandungan gula, garam, dan lemak,” ujar Nadia dalam acara Nutrifood Media Briefing bertajuk Cermat Memilih Pangan Olahan untuk Mencegah Obesitas di Jakarta Pusat, Selasa (3/3).

Ia mengingatkan kembali batas konsumsi harian yang aman bagi orang dewasa untuk menghindari risiko obesitas dan penyakit degeneratif:

Komponen Batas Maksimal Per Hari Setara Dengan Gula 50 Gram 4 Sendok Makan Garam 5 Gram 1 Sendok Teh Lemak 67 Gram 5 Sendok Makan Minyak

Selain memeriksa angka pada tabel nilai gizi, masyarakat disarankan memperhatikan logo “Pilihan Lebih Sehat” pada kemasan produk. Logo ini menandakan bahwa produk telah memenuhi kriteria batas kandungan GGL sesuai ketentuan pemerintah.

Keseimbangan Energi Melalui Aktivitas Fisik

Namun, mengatur asupan makanan saja tidaklah cukup. Kemenkes menekankan pentingnya menjaga keseimbangan energi melalui aktivitas fisik rutin guna membakar kalori yang masuk.

Dalam peringatan Hari Obesitas Sedunia 2026, Nadia menganjurkan kebiasaan sederhana untuk meningkatkan aktivitas harian, seperti:

Lebih sering berjalan kaki untuk jarak tempuh dekat.

Menggunakan tangga manual daripada lift atau eskalator.

Melakukan peregangan di sela-sela waktu bekerja.

“Obesitas tidak terjadi dalam waktu singkat. Ini akibat pola makan dan gaya hidup dalam jangka panjang. Karena itu, perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten akan lebih efektif,” tegasnya.

Momentum Ramadhan juga dinilai dapat menjadi ajang melatih pengendalian konsumsi gula, terutama saat berbuka puasa yang identik dengan minuman manis. Dengan mengurangi kadar gula secara bertahap dan tetap aktif bergerak, masyarakat dapat membangun kebiasaan sehat yang berkelanjutan untuk menekan risiko diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung.

