7 Cara Agar Campak Cepat Sembuh dan Tidak Menular

Ilustrasi.(freepik)

Campak adalah infeksi virus yang sangat menular, ditandai dengan demam tinggi, batuk, dan ruam merah di seluruh tubuh. Meskipun disebabkan oleh virus yang harus dilawan oleh sistem imun sendiri, ada beberapa langkah strategis yang bisa Anda lakukan untuk mempercepat proses pemulihan.

1. Penuhi Kebutuhan Vitamin A

Salah satu kunci utama agar campak cepat sembuh adalah asupan Vitamin A. Vitamin A membantu mempercepat perbaikan selaput lendir dan meningkatkan respons imun tubuh dalam melawan virus rubeola.

2. Hidrasi Intensif dan Nutrisi Lunak

Demam tinggi saat campak membuat tubuh kehilangan banyak cairan. Pastikan penderita minum air putih, jus buah, atau air kelapa secara rutin. Pilihlah makanan bertekstur lunak seperti sup hangat agar lebih mudah ditelan.

3. Istirahat Total dan Manajemen Cahaya

Campak sering disertai dengan sensitivitas mata terhadap cahaya (fotofobia). Pastikan penderita beristirahat di kamar yang redup untuk menjaga kenyamanan mata dan mempercepat pemulihan energi.

PENTING: Hindari penggunaan Aspirin pada anak penderita campak karena risiko Sindrom Reye yang dapat mengancam nyawa. Gunakan Paracetamol sebagai alternatif penurun panas.

4. Menjaga Kebersihan Kulit

Mitos dilarang mandi saat campak sebaiknya ditinggalkan. Penderita tetap boleh mandi dengan air hangat untuk menjaga kebersihan kulit dan mengurangi rasa gatal, asalkan tubuh tidak dalam kondisi terlalu lemas.

Tanda-Tanda Campak Akan Sembuh

Demam mulai reda secara signifikan.

Ruam merah berubah warna menjadi kehitaman atau kecoklatan (hiperpigmentasi) sebelum akhirnya memudar.

Nafsu makan dan tingkat energi mulai kembali normal.

FAQ: People Also Ask