7 Cara Agar Campak Cepat Sembuh dan Tidak Menular

Campak adalah infeksi virus yang sangat menular, ditandai dengan demam tinggi, batuk, dan ruam merah di seluruh tubuh. Meskipun disebabkan oleh virus yang harus dilawan oleh sistem imun sendiri, ada beberapa langkah strategis yang bisa Anda lakukan untuk mempercepat proses pemulihan.
Salah satu kunci utama agar campak cepat sembuh adalah asupan Vitamin A. Vitamin A membantu mempercepat perbaikan selaput lendir dan meningkatkan respons imun tubuh dalam melawan virus rubeola.
Demam tinggi saat campak membuat tubuh kehilangan banyak cairan. Pastikan penderita minum air putih, jus buah, atau air kelapa secara rutin. Pilihlah makanan bertekstur lunak seperti sup hangat agar lebih mudah ditelan.
Campak sering disertai dengan sensitivitas mata terhadap cahaya (fotofobia). Pastikan penderita beristirahat di kamar yang redup untuk menjaga kenyamanan mata dan mempercepat pemulihan energi.
Mitos dilarang mandi saat campak sebaiknya ditinggalkan. Penderita tetap boleh mandi dengan air hangat untuk menjaga kebersihan kulit dan mengurangi rasa gatal, asalkan tubuh tidak dalam kondisi terlalu lemas.
Berapa lama campak sembuh? Biasanya membutuhkan waktu 7-14 hari hingga pemulihan total.
Bolehkah penderita campak makan telur? Boleh, selama tidak ada alergi. Protein tinggi sangat dibutuhkan untuk perbaikan sel.
Ingin campak cepat sembuh? Simak panduan perawatan rumah, nutrisi penting seperti Vitamin A, hingga pantangan makanan agar ruam cepat hilang.
