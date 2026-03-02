Mitigasi Perubahan Iklim dan Lindungi Pesisir Melalui Penanaman Mangrove

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Produsen cat, PT Avia Avian Tbk (Avian Brands), memperkuat komitmen keberlanjutan lingkungan dengan melakukan penanaman lebih dari 6.000 pohon mangrove di Pantai Martajasah, Bangkalan, Jawa Timur. Aksi yang berlangsung pada Februari 2026 ini merupakan langkah konkret perusahaan dalam mitigasi perubahan iklim dan perlindungan kawasan pesisir.

Berbeda dengan aksi penanaman biasa, program ini mencakup pendampingan nursery (pembibitan) bagi masyarakat lokal. Hal ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem mangrove dari hulu hingga hilir, mulai dari proses bibit hingga perawatan jangka panjang.

Direktur Operasional & Pengembangan PT Avia Avian Tbk, Robert Christian Tanoko, menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari strategi investasi ekologis perusahaan untuk mengimbangi emisi dari aktivitas operasional.

“Kami memandang penanaman mangrove bukan hanya sebagai kegiatan seremonial, tetapi sebagai investasi ekologis jangka panjang. Avian Brands berupaya mengambil tanggung jawab atas emisi yang dihasilkan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi lingkungan,” ujar Robert melalui keterangan tertulisnya, Senin (2/3/2026).

Inisiatif di Bangkalan ini juga dipersiapkan untuk mendukung skema penyerapan karbon (carbon capture) berbasis alam. Ekosistem mangrove dikenal memiliki kemampuan menyimpan karbon jauh lebih tinggi dibandingkan hutan darat, sehingga sangat strategis dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.

Selain fungsi karbon, rehabilitasi ini juga ditujukan untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Kawasan pesisir Bangkalan diharapkan menjadi habitat aman bagi berbagai spesies yang masuk dalam daftar terancam punah (IUCN Red List), serta menjadi area pemijahan bagi biota laut.

Melalui penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan mangrove, Avian Brands berharap tercipta kemandirian ekonomi bagi warga pesisir. Masyarakat tidak hanya diajak menanam, tetapi juga dibekali keahlian teknis dalam pembibitan dan perawatan yang dapat menjadi nilai tambah ekonomi lokal.

“Pendekatan terintegrasi ini sejalan dengan komitmen perusahaan dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan bisnis, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Robert.(H-2)