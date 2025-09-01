Berikut Tips Mengatasi Nyeri Pinggang(freepik)

NYERI pinggang adalah rasa sakit atau tidak nyaman yang muncul di area punggung bagian bawah, tepatnya di antara tulang rusuk dan panggul.

Kondisi ini bisa bersifat ringan hingga berat, serta terjadi sementara atau berlangsung lama.

Berikut 14 Tips Mengatasi Nyeri Pinggang

1. Istirahat dengan posisi yang benar

Jangan terlalu lama berbaring. Gunakan bantal tipis dan tidur dengan posisi miring atau telentang dengan lutut sedikit ditekuk. Kompres hangat atau dingin.

2. Olahraga ringan

Lakukan stretching, yoga, atau jalan santai agar otot pinggang tetap fleksibel dan tidak kaku.

3. Perbaiki postur tubuh

Duduk tegak, hindari membungkuk terlalu lama, dan gunakan kursi dengan sandaran yang baik.

4. Gunakan alas tidur yang tepat

Pilih kasur dengan tingkat kekerasan sedang agar tulang belakang mendapat penopangan yang baik.

5. Jaga berat badan ideal

Kelebihan berat badan memberi beban ekstra pada tulang belakang dan pinggang.

6. Hindari mengangkat beban berat

Jika harus mengangkat, tekuk lutut dan gunakan tenaga kaki, bukan pinggang.

7. Lakukan pijatan ringan

Pijat lembut otot pinggang yang kaku untuk melancarkan peredaran darah.

8. Konsumsi makanan antiinflamasi

Seperti jahe, kunyit, ikan berlemak, sayuran hijau, dan buah-buahan.

9. Minum cukup air putih

Dehidrasi bisa memengaruhi kesehatan otot dan bantalan tulang belakang.

10. Gunakan korset atau sabuk penyangga

Bermanfaat untuk menstabilkan pinggang, terutama saat aktivitas berat.

11. Batasi duduk terlalu lama

Bangun dan bergerak setiap 30 sampai 60 menit agar otot tidak kaku.

12. Rutin melakukan fisioterapi

Jika nyeri sering kambuh, konsultasikan ke ahli fisioterapi untuk latihan khusus.

13. Konsultasi ke dokter

Jika nyeri tidak kunjung hilang, terasa menjalar ke kaki, atau disertai mati rasa, segera periksakan diri. Bisa jadi tanda masalah serius seperti saraf kejepit atau hernia nukleus pulposus.

Nyeri pinggang bisa disebabkan oleh kelelahan otot, postur yang salah, cedera, hingga penyakit ginjal atau saraf. Jadi jika nyeri berlangsung lama, jangan hanya diatasi sendiri, tapi sebaiknya periksa ke tenaga medis. (Z-4)