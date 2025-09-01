14 Tips Mengatasi Nyeri Pinggang

Headline
NYERI pinggang adalah rasa sakit atau tidak nyaman yang muncul di area punggung bagian bawah, tepatnya di antara tulang rusuk dan panggul.
Kondisi ini bisa bersifat ringan hingga berat, serta terjadi sementara atau berlangsung lama.
Jangan terlalu lama berbaring. Gunakan bantal tipis dan tidur dengan posisi miring atau telentang dengan lutut sedikit ditekuk. Kompres hangat atau dingin.
Lakukan stretching, yoga, atau jalan santai agar otot pinggang tetap fleksibel dan tidak kaku.
Duduk tegak, hindari membungkuk terlalu lama, dan gunakan kursi dengan sandaran yang baik.
Pilih kasur dengan tingkat kekerasan sedang agar tulang belakang mendapat penopangan yang baik.
Kelebihan berat badan memberi beban ekstra pada tulang belakang dan pinggang.
Jika harus mengangkat, tekuk lutut dan gunakan tenaga kaki, bukan pinggang.
Pijat lembut otot pinggang yang kaku untuk melancarkan peredaran darah.
Seperti jahe, kunyit, ikan berlemak, sayuran hijau, dan buah-buahan.
Dehidrasi bisa memengaruhi kesehatan otot dan bantalan tulang belakang.
Bermanfaat untuk menstabilkan pinggang, terutama saat aktivitas berat.
Bangun dan bergerak setiap 30 sampai 60 menit agar otot tidak kaku.
Jika nyeri sering kambuh, konsultasikan ke ahli fisioterapi untuk latihan khusus.
Jika nyeri tidak kunjung hilang, terasa menjalar ke kaki, atau disertai mati rasa, segera periksakan diri. Bisa jadi tanda masalah serius seperti saraf kejepit atau hernia nukleus pulposus.
Nyeri pinggang bisa disebabkan oleh kelelahan otot, postur yang salah, cedera, hingga penyakit ginjal atau saraf. Jadi jika nyeri berlangsung lama, jangan hanya diatasi sendiri, tapi sebaiknya periksa ke tenaga medis. (Z-4)
Kebiasaan duduk terlalu lama dapat menyebabkan area tulang belakang mengalami kekakuan, dan menimbulkan tekanan pada otot.
Kalau ada nyeri yang tidak membaik dengan obat, kemudian nyerinya mulai menjalar berarti ada penekanan pada syaraf pusatnya.
Jangan terjebak mitos seputar nyeri pinggang dan punggung, serta saraf kejepit. Mari pahami penjelasan dokter berikut ini.
Mengeblok saraf penghantar sinyal nyeri menjadi alternatif cara untuk mengatasi nyeri secara jangka panjang, bahkan permanen.
Salah satu pemicu rasa sakit di pinggang sebelah kanan yaitu penyempitan tulang belakang. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh radang sendi yang berkaitan dengan penuaan.
