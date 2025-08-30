Wika Group Gelar Aksi Bersih Pantai Carita

Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
PT Wijaya Karya (WIKA) bersama grup usahanya, berkolaborasi dengan Bank Sampah Gen Z menggelar aksi beach clean up atau kegiatan bersih sampah di Pantai Pagedongan, Carita, Banten (29/8). Kegiatan ini merupakan wujud komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip environmental, social, and governance (ESG).
Sebanyak ratusan peserta yang terdiri dari karyawan WIKA Group dan komunitas pemuda lokal turut berpartisipasi dalam kegiatan yang mencakup pembersihan area seluas 200 m2 di area bibir Pantai Pagedogan, Carita. Tidak hanya sekadar aksi bersih pantai, rangkaian kegiatan ini juga turut dilengkapi dengan sesi edukasi pengelolaan sampah, penyerahan bantuan simbolis, serta pengangkutan sampah hasil pembersihan.
“Melalui aksi sederhana ini, kami ingin menegaskan kepedulian terhadap lingkungan harus dimulai dari langkah nyata," ujar Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito dalam keterangan resmi.
Ia menjelaskan kegiatan tersebut menjadi langkah awal bagi pengelolaan sampah berkelanjutan di kawasan pesisir. Diharapkan nantinya sampah yang dikelola dengan baik, dapat memberikan nilai ekonomis lebih bagi masyarakat dan juga pantai yang bersih.
"Sehingga, ini akan menjadi daya tarik wisata yang tentunya dapat menggerakan ekonomi lokal," kata Agung.
WIKA menargetkan kegiatan ini menjadi program berkelanjutan dengan monitoring rutin setiap enam bulan sekali. Dari sisi kebermanfaatan, aksi bersih pantai ini mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs 14 (Life Below Water) melalui pengurangan polusi laut dan perlindungan ekosistem pesisir.
Manfaat kegiatan diharapkan ini tidak hanya meningkatkan kualitas estetika pantai dan menjaga habitat biota laut, tetapi juga menumbuhkan kesadaran lingkungan, kesehatan masyarakat pesisir, hingga potensi pariwisata lokal yang lebih bersih dan menarik. (E-3)
