Komitmen Atas ESG Berbuah Penghargaan Kehati ESG Award 2025

Kumpul, penggerak ekosistem inovasi dan kewirausahaan di Indonesia, meraih penghargaan Best Facilitator pada ajang bergengsi Kehati ESG Award 2025. Penyerahan penghargaan berlangsung di Soehanna Hall, SCBD, Jakarta, dan menjadi penegasan atas komitmen Kump(Dok. Kumpul)

KUMPUL, penggerak ekosistem inovasi dan kewirausahaan di Indonesia, meraih penghargaan Best Facilitator pada ajang bergengsi Kehati ESG Award 2025. Penyerahan penghargaan berlangsung di Soehanna Hall, SCBD, Jakarta, dan menjadi penegasan atas komitmen Kumpul dalam mengintegrasikan prinsip environmental, social, and governance (ESG) ke dalam setiap program serta inisiatif ekosistem yang dibangun.

Kehati ESG Award sendiri dikenal sebagai penghargaan tertinggi di Indonesia bagi organisasi yang berhasil menunjukkan praktik unggul ESG di berbagai sektor, termasuk pasar modal, investasi berdampak, pembiayaan proyek, hingga fasilitasi ekosistem.

Sebagai penyelenggara, Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Kehati) merupakan lembaga pionir di bidang investasi berkelanjutan dan pelestarian keanekaragaman hayati. Kehati juga dikenal sebagai mitra utama Bursa Efek Indonesia dalam mengembangkan Indeks Sri-Kehati, tolok ukur yang sejak 2009 telah membentuk standar penerapan ESG di pasar modal Indonesia.

Baca juga : Komitmen pada Keberlanjutan, Bank Bjb Raih 2 Penghargaan ESG

"Konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya hayati kini menghadapi tantangan besar, mulai dari perubahan penggunaan lahan dan laut, minimnya praktik berkelanjutan, pencemaran lingkungan, hingga perubahan iklim," ujar Riki Frindos, Direktur Eksekutif Kehati.

Langkah konkret

Sejak berdiri pada 2015, Kumpul beroperasi sebagai organisasi berbasis dampak. Mulai 2022, penerapan kerangka ESG dilakukan secara sistematis di seluruh aktivitasnya.

Dalam kurun Januari 2024 hingga Mei 2025, Kumpul tercatat telah menjalankan 13 program berlandaskan prinsip ESG, mendampingi 8 startup memperoleh pendanaan senilai lebih dari US$2,5 juta, serta menyelenggarakan 43 pelatihan dan peningkatan kapasitas berbasis ESG yang diikuti oleh lebih dari 3.300 peserta.

Baca juga : Prinsip ESG Harus Jadi Bagian Strategi dan Budaya Organisasi

Selain itu, Kumpul menerbitkan lima publikasi yang mendorong pengembangan ESG di Indonesia, sekaligus mengembangkan instrumen khusus untuk mengukur dampak, seperti Scale Up Readiness Index (SCRIN) dan Women’s Economic Empowerment Framework.

Managing Director Kumpul, Mega Prawita, menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi bukti nyata kekuatan pembangunan ekosistem dan kesamaan tujuan antara tim serta mitra yang terlibat.

"Kami berterima kasih kepada tim, mitra, dan kolaborator yang telah berjalan bersama kami. Penghargaan ini membuka peluang kolaborasi lintas sektor," ujarnya.

Kehati ESG Award menegaskan bahwa penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola telah menjadi landasan bagi bisnis serta investasi yang bertanggung jawab dan inklusif di Indonesia. Dengan raihan penghargaan Best Facilitator ini, Kumpul tidak hanya memperkuat posisinya di ekosistem kewirausahaan, tetapi juga menunjukkan bahwa integrasi ESG mampu menciptakan perubahan nyata dalam pembangunan yang berkelanjutan. (E-1)