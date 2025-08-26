Rafiq Usdiqa Maulana Raih Beasiswa Ajinomoto ke Jepang

Pabrik Ajinomoto di Mojokerto, Jawa Timur.(MI/HO)

RAFIQ Usdiqa Maulana lolos seleksi ketat untuk penerima beasiswa Ajinomoto pada 2026. Ia bakal melanjutkan pendidikan magisternya di salah satu universitas pilihan terbaik di Jepang.

Pemuda berbakat asal Solok, Sumatra Barat, itu merupakan lulusan Program Studi Bioteknologi Universitas Brawijaya. Keberhasilan Rafiq menjadi bukti bahwa dengan tekad, usaha, dan dukungan yang tepat, anak-anak muda dari berbagai pelosok Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi di panggung global.

Beasiswa itu mencakup biaya studi penuh dan tunjangan hidup selama masa pendidikan jenjang Master Degree (S2). "Tidak hanya menjadi peluang akademis, program ini juga membuka akses pengalaman internasional dan jaringan global bagi para penerimanya," demikian keterangan tertulis yang diterima, Selasa (26/8).

Sejak 2010, Ajinomoto Foundation terus berkomitmen mendukung pendidikan generasi muda Indonesia. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah melalui program beasiswa pascasarjana ke Jepang. Ini karena perusahaan asal Jepang itu percaya bahwa investasi terbaik untuk masa depan adalah melalui pendidikan.

Setiap tahun beasiswa itu diberikan kepada mahasiswa Indonesia berprestasi dan bersemangat tinggi untuk melanjutkan studi di Negeri Sakura. Program beasiswa ini menjadi jembatan bagi putra-putri bangsa untuk menimba ilmu di tujuh universitas ternama di Jepang, yaitu University of Tokyo, Kyoto University, Ochanomizu University, Kagawa Nutrition University, Nagoya University, Waseda University, dan Tokyo Institute of Science.

Program beasiswa ini merupakan bagian dari filosofi Ajinomoto Group dalam memperkuat kesejahteraan yang berkelanjutan bagi manusia dan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan ilmu pengetahuan. Dengan memberikan akses pendidikan tinggi yang berkualitas, Ajinomoto Indonesia berharap dapat berkontribusi dalam mencetak generasi pemimpin masa depan yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kemajuan bangsa dan dunia. (I-2)