Universitas Seowon Siapkan Jalur Khusus Bagi 100 Mahasiswa Jateng

(MI/Haryanto)

KEPALA Kantor Urusan Internasional Universitas Seowon, Lee Young-eun mengatakan, pihaknya menyiapkan jalur khusus bagi 100 mahasiswa Jateng yang lolos seleksi.

Mahasiswa yang kuliah wajib memiliki Kemampuan Bahasa Korea pada level 3, jika ada kekurangan akan di adakan penguatan di kampus sebelum mengikuti perkuliahan secara reguler.

“Kami akan mendampingi penuh, bahkan ada program konseling dan pemilihan jurusan sesuai minat,” kata Lee usai diterima Sekda Jateng di Semarang, Selasa 26/8.

Lee menambahkan, pihaknya membawa surat resmi dari Gubernur Chungcheongbuk-do untuk Gubernur Jateng sebagai bentuk apresiasi kerja sama.

“Kami siap mendukung penuh. Sebagai orang Korea yang tumbuh di Afrika, saya tahu rasanya menjadi pelajar asing. Kami akan bertanggung jawab membimbing mahasiswa Indonesia,” tegasnya.

Wakil Rektor Universitas Seowon, Cheon Heung-soo, yang turut hadir, mengaku optimistis dengan semangat siswa-siswi Jateng. “Ketika kami mengunjungi SMK Jateng, kami melihat masa depan Indonesia. Anak-anak di sini penuh semangat, kami tidak khawatir sama sekali,” ujarnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Syamsudin menjelaskan, seleksi beasiswa itu masih berbejalan. Dari 1.825 pendaftar, kini tersisa 100 peserta yang lolos tahap akhir. Mereka akan menjalani pelatihan bahasa Korea selama 3 bulan di SMK Jateng sebelum berangkat ke Korea. Biaya pendidikan dan visa akan ditanggung dalam program ini.

“Proses sesuai jadwal, dan September nanti peserta mulai latihan intensif. Dari 100 anak ini bisa mengerucut lagi, tapi jalurnya sudah jelas,” kata Syamsudin. (H-1)