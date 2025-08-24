Niat Puasa Sunnah Senin Kamis Lengkap: Arab, Latin dan Arti

Headline
PUASA Sunnah Senin Kamis adalah ibadah puasa yang dikerjakan secara sunnah, yaitu menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari pada hari Senin dan Kamis.
Puasa ini sangat dianjurkan dalam Islam karena memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan.
Bacaan Arab
Bacaan Latin
“Nawaitu shauma yaumal itsnaini sunnatan lillaahi ta‘aala.”
Artinya
“Aku berniat puasa hari Senin, sunnah karena Allah Ta‘ala.”
Bacaan Arab
Bacaan Latin
“Nawaitu shauma yaumal khamiisi sunnatan lillaahi ta‘aala.”
Artinya
“Aku berniat puasa hari Kamis, sunnah karena Allah Ta‘ala.”
Niat puasa sunnah cukup di dalam hati, namun dianjurkan melafalkannya agar lebih mantap.
Waktu niat puasa sunnah boleh dilakukan malam hari sebelum Subuh atau pagi atau siang hari asalkan belum makan, minum, atau melakukan hal yang membatalkan puasa.
Puasa sunnah Senin Kamis adalah ibadah sunnah yang dianjurkan Rasulullah SAW karena pada hari-hari itu amal manusia diangkat kepada Allah, sehingga sangat utama dilakukan oleh umat Islam. (Z-4)
Puasa ini sangat dianjurkan karena Rasulullah SAW sendiri rutin melaksanakannya, dan terdapat banyak keutamaan di dalamnya.
