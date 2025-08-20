Waktu Membaca Niat Puasa Sunnah Senin Kamis, Berikut Bacaannya

Headline
PUASA Sunnah Senin Kamis adalah ibadah puasa yang dikerjakan umat Islam pada hari Senin dan Kamis di luar bulan Ramadan, dengan tujuan untuk mendapatkan pahala dan keutamaan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW.
Puasa ini termasuk dalam ibadah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan.
Bacaan Arab
Bacaan Latin
“Nawaitu shauma yaumal itsnaini sunnatan lillaahi ta‘aalaa”
Artinya
“Aku berniat puasa sunnah hari Kamis karena Allah Ta’ala.”
Bacaan Arab
Bacaan Latin
“Nawaitu shauma yaumal khamiisi sunnatan lillaahi ta‘aalaa”
Artinya
“Aku berniat puasa sunnah hari Senin karena Allah Ta’ala.”
Saat membaca niat, cukup dalam hati untuk puasa Senin atau Kamis. Puasa sunnah ini dianjurkan karena pada hari Senin dan Kamis, amal manusia diangkat kepada Allah SWT. (Z-4)
Puasa Senin Kamis termasuk puasa sunnah sehingga niatnya boleh dilakukan pada malam hari hingga sebelum waktu Zuhur, dengan syarat belum makan, minum
