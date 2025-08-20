Headline
Calon Hakim MK Diminta tak Hantam DPR

DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.

Waktu Membaca Niat Puasa Sunnah Senin Kamis, Berikut Bacaannya

Reynaldi Andrian Pamungkas
20/8/2025 23:59
Waktu Membaca Niat Puasa Sunnah Senin Kamis, Berikut Bacaannya
Berikut Waktu Membaca Niat Puasa Sunnah Senin Kamis(freepik)

PUASA Sunnah Senin Kamis adalah ibadah puasa yang dikerjakan umat Islam pada hari Senin dan Kamis di luar bulan Ramadan, dengan tujuan untuk mendapatkan pahala dan keutamaan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW.

Puasa ini termasuk dalam ibadah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan.

Waktu Membaca Niat Puasa Sunnah Senin Kamis

  • Boleh dibaca pada malam hari sebelum fajar atau setelah shalat Isya hingga sebelum subuh.
  • Boleh juga dibaca pada pagi hari sampai sebelum zawal, atau matahari condong ke barat, sekitar jam 11.30 siang, selama belum melakukan hal yang membatalkan puasa.
  • Waktu ini berbeda dengan puasa wajib atau Ramadhan yang harus diniatkan di malam hari.

Berikut Bacaan Niat Puasa Senin Kamis

Niat Puasa Senin

Bacaan Arab

نَوَيْتُ صَوْمَ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ سُنَّةً لِلّٰهِ تَعَالَى

Bacaan Latin

Nawaitu shauma yaumal itsnaini sunnatan lillaahi ta‘aalaa

Artinya

Aku berniat puasa sunnah hari Kamis karena Allah Ta’ala.

Niat Puasa Kamis

Bacaan Arab

نَوَيْتُ صَوْمَ يَوْمِ الْخَمِيْسِ سُنَّةً لِلّٰهِ تَعَالَى

Bacaan Latin

Nawaitu shauma yaumal khamiisi sunnatan lillaahi ta‘aalaa

Artinya

Aku berniat puasa sunnah hari Senin karena Allah Ta’ala.

Keutamaan Puasa Senin Kamis

  • Mendekatkan diri kepada Allah SWT.
  • Menambah pahala dan keberkahan hidup.
  • Mengikuti sunnah Rasulullah SAW.
  • Membiasakan diri hidup disiplin dan sabar.
  • Baik untuk kesehatan tubuh.

Saat membaca niat, cukup dalam hati untuk puasa Senin atau Kamis. Puasa sunnah ini dianjurkan karena pada hari Senin dan Kamis, amal manusia diangkat kepada Allah SWT. (Z-4)



Editor : Reynaldi
