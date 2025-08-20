Waktu Membaca Niat Puasa Sunnah Senin Kamis, Berikut Bacaannya

Berikut Waktu Membaca Niat Puasa Sunnah Senin Kamis(freepik)

PUASA Sunnah Senin Kamis adalah ibadah puasa yang dikerjakan umat Islam pada hari Senin dan Kamis di luar bulan Ramadan, dengan tujuan untuk mendapatkan pahala dan keutamaan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW.

Puasa ini termasuk dalam ibadah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan.

Waktu Membaca Niat Puasa Sunnah Senin Kamis

Boleh dibaca pada malam hari sebelum fajar atau setelah shalat Isya hingga sebelum subuh.

Boleh juga dibaca pada pagi hari sampai sebelum zawal, atau matahari condong ke barat, sekitar jam 11.30 siang, selama belum melakukan hal yang membatalkan puasa.

Waktu ini berbeda dengan puasa wajib atau Ramadhan yang harus diniatkan di malam hari.

Berikut Bacaan Niat Puasa Senin Kamis

Niat Puasa Senin

Bacaan Arab

Baca juga : Niat Puasa Sunnah Senin Kamis, Lengkap dengan Bacaan Arab dan Latin

نَوَيْتُ صَوْمَ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ سُنَّةً لِلّٰهِ تَعَالَى

Bacaan Latin

“Nawaitu shauma yaumal itsnaini sunnatan lillaahi ta‘aalaa”

Artinya

Baca juga : Bacaan Niat Puasa Senin Kamis: Makna dan Keutamaan Amalannya

“Aku berniat puasa sunnah hari Kamis karena Allah Ta’ala.”

Niat Puasa Kamis

Bacaan Arab

نَوَيْتُ صَوْمَ يَوْمِ الْخَمِيْسِ سُنَّةً لِلّٰهِ تَعَالَى

Bacaan Latin

“Nawaitu shauma yaumal khamiisi sunnatan lillaahi ta‘aalaa”

Artinya

“Aku berniat puasa sunnah hari Senin karena Allah Ta’ala.”

Mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Menambah pahala dan keberkahan hidup.

Mengikuti sunnah Rasulullah SAW.

Membiasakan diri hidup disiplin dan sabar.

Baik untuk kesehatan tubuh.

Saat membaca niat, cukup dalam hati untuk puasa Senin atau Kamis. Puasa sunnah ini dianjurkan karena pada hari Senin dan Kamis, amal manusia diangkat kepada Allah SWT. (Z-4)