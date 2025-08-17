Headline
MBG Dituding Gerogoti Pos Pendidikan

Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Amalan Puasa Sunnah Senin Kamis, Lengkap dengan Bacaan Niat dan Berbukanya

Reynaldi Andrian Pamungkas
17/8/2025 23:59
Amalan Puasa Sunnah Senin Kamis, Lengkap dengan Bacaan Niat dan Berbukanya
Berikut Bacaan Niat Puasa Senin Kamis(freepik)

PUASA Senin Kamis adalah ibadah puasa sunnah yang dikerjakan setiap hari Senin dan Kamis.

Rasulullah SAW sangat menganjurkannya karena pada hari-hari tersebut amal perbuatan manusia diangkat dan dilaporkan kepada Allah.

Berikut Bacaan Niat Puasa Senin Kamis

Niat Puasa Senin

Bacaan Arab

Baca juga : Ini Batas Waktu Niat Puasa Senin Kamis, Berikut Bacaannya

نَوَيْتُ صَوْمَ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ سُنَّةً لِلَّهِ تَعَالَى

Bacaan Latin

Nawaitu shauma yaumal itsnaini sunnatan lillahi ta’ala

Artinya

Baca juga : Bacaan Niat Puasa Senin Kamis: Makna dan Keutamaan Amalannya

Saya niat berpuasa hari Senin sunnah karena Allah Ta’ala.”

Niat Puasa Kamis

Bacaan Arab

نَوَيْتُ صَوْمَ يَوْمِ الْخَمِيْسِ سُنَّةً لِلَّهِ تَعَالَى

Bacaan Latin

Nawaitu shauma yaumal khamiisi sunnatan lillahi ta’ala

Artinya

Saya niat berpuasa hari Kamis sunnah karena Allah Ta’ala.

Doa Buka Puasa Senin Kamis

Bacaan Arab

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

Bacaan Latin

Allahumma laka shumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika-aftarthu.”

Artinya

Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku bertawakal, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka.”

Keutamaan Puasa Senin Kamis

  • Amal dilaporkan kepada Allah ketika sedang berpuasa.
  • Mengikuti sunnah Rasulullah SAW, karena beliau sering berpuasa di hari itu.
  • Melatih kesabaran dan keikhlasan dalam beribadah.
  • Menjaga kesehatan tubuh karena memberi jeda pada sistem pencernaan.
  • Mendapat pahala besar sebagai amalan sunnah yang dicintai Allah.

Dalil Puasa Senin Kamis

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah SAW bersabda “Amal perbuatan manusia dilaporkan pada setiap hari Senin dan Kamis, maka aku senang amal perbuatanku dilaporkan ketika aku sedang berpuasa.” (HR. Tirmidzi, no. 747)

Puasa Senin Kamis adalah ibadah sunnah yang mendatangkan pahala, keberkahan, serta manfaat bagi tubuh dan jiwa. (Z-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved