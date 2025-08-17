Amalan Puasa Sunnah Senin Kamis, Lengkap dengan Bacaan Niat dan Berbukanya

Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
PUASA Senin Kamis adalah ibadah puasa sunnah yang dikerjakan setiap hari Senin dan Kamis.
Rasulullah SAW sangat menganjurkannya karena pada hari-hari tersebut amal perbuatan manusia diangkat dan dilaporkan kepada Allah.
Bacaan Arab
Bacaan Latin
“Nawaitu shauma yaumal itsnaini sunnatan lillahi ta’ala”
Artinya
“Saya niat berpuasa hari Senin sunnah karena Allah Ta’ala.”
Bacaan Arab
Bacaan Latin
“Nawaitu shauma yaumal khamiisi sunnatan lillahi ta’ala”
Artinya
“Saya niat berpuasa hari Kamis sunnah karena Allah Ta’ala.”
Bacaan Arab
Bacaan Latin
“Allahumma laka shumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika-aftarthu.”
Artinya
“Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku bertawakal, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka.”
Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah SAW bersabda “Amal perbuatan manusia dilaporkan pada setiap hari Senin dan Kamis, maka aku senang amal perbuatanku dilaporkan ketika aku sedang berpuasa.” (HR. Tirmidzi, no. 747)
Puasa Senin Kamis adalah ibadah sunnah yang mendatangkan pahala, keberkahan, serta manfaat bagi tubuh dan jiwa. (Z-4)
Puasa Senin Kamis termasuk puasa sunnah sehingga niatnya boleh dilakukan pada malam hari hingga sebelum waktu Zuhur, dengan syarat belum makan, minum
Puasa ini tidak wajib, tapi sangat dianjurkan karena memiliki banyak keutamaan, baik secara spiritual maupun kesehatan.
Puasa ini sangat dianjurkan karena merupakan amalan yang rutin dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan memiliki banyak keutamaan, baik secara spiritual maupun kesehatan.
Puasa ini sangat dianjurkan karena merupakan kebiasaan yang rutin dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.
Puasa ini sangat dianjurkan karena merupakan amalan yang rutin dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan memiliki banyak keutamaan spiritual maupun kesehatan.
Puasa Senin Kamis termasuk puasa sunnah sehingga niatnya boleh dilakukan pada malam hari hingga sebelum waktu Zuhur, dengan syarat belum makan, minum
Puasa ini dicontohkan langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW dan memiliki banyak keutamaan spiritual dan kesehatan.
Puasa ini sangat dianjurkan karena Rasulullah SAW sendiri rutin melaksanakannya, dan terdapat banyak keutamaan di dalamnya.
Puasa ini termasuk amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam karena memiliki banyak keutamaan spiritual dan kesehatan, serta merupakan kebiasaan rutin Nabi Muhammad SAW.
Puasa ini tidak wajib, tapi sangat dianjurkan karena memiliki banyak keutamaan, baik secara spiritual maupun kesehatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved