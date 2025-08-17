Amalan Puasa Sunnah Senin Kamis, Lengkap dengan Bacaan Niat dan Berbukanya

Berikut Bacaan Niat Puasa Senin Kamis(freepik)

PUASA Senin Kamis adalah ibadah puasa sunnah yang dikerjakan setiap hari Senin dan Kamis.

Rasulullah SAW sangat menganjurkannya karena pada hari-hari tersebut amal perbuatan manusia diangkat dan dilaporkan kepada Allah.

Berikut Bacaan Niat Puasa Senin Kamis

Niat Puasa Senin

Bacaan Arab

نَوَيْتُ صَوْمَ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ سُنَّةً لِلَّهِ تَعَالَى

Bacaan Latin

“Nawaitu shauma yaumal itsnaini sunnatan lillahi ta’ala”

Artinya

“Saya niat berpuasa hari Senin sunnah karena Allah Ta’ala.”

Niat Puasa Kamis

Bacaan Arab

نَوَيْتُ صَوْمَ يَوْمِ الْخَمِيْسِ سُنَّةً لِلَّهِ تَعَالَى

Bacaan Latin

“Nawaitu shauma yaumal khamiisi sunnatan lillahi ta’ala”

Artinya

“Saya niat berpuasa hari Kamis sunnah karena Allah Ta’ala.”

Bacaan Arab

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

Bacaan Latin

“Allahumma laka shumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika-aftarthu.”

Artinya

“Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku bertawakal, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka.”

Keutamaan Puasa Senin Kamis

Amal dilaporkan kepada Allah ketika sedang berpuasa.

Mengikuti sunnah Rasulullah SAW, karena beliau sering berpuasa di hari itu.

Melatih kesabaran dan keikhlasan dalam beribadah.

Menjaga kesehatan tubuh karena memberi jeda pada sistem pencernaan.

Mendapat pahala besar sebagai amalan sunnah yang dicintai Allah.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah SAW bersabda “Amal perbuatan manusia dilaporkan pada setiap hari Senin dan Kamis, maka aku senang amal perbuatanku dilaporkan ketika aku sedang berpuasa.” (HR. Tirmidzi, no. 747)

Puasa Senin Kamis adalah ibadah sunnah yang mendatangkan pahala, keberkahan, serta manfaat bagi tubuh dan jiwa. (Z-4)