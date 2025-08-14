Ini Batas Waktu Niat Puasa Senin Kamis, Berikut Bacaannya

Headline
PUASA Sunnah Senin Kamis adalah puasa yang dilakukan setiap hari Senin dan Kamis sebagai amalan sunnah yang dianjurkan Rasulullah SAW.
Puasa ini memiliki banyak keutamaan, baik dari sisi spiritual maupun kesehatan.
Puasa Senin Kamis termasuk puasa sunnah sehingga niatnya boleh dilakukan pada malam hari hingga sebelum waktu Zuhur, dengan syarat belum makan, minum, atau melakukan hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar.
Niat puasa sunnah Senin Kamis baiknya, dibaca malam hari sebelum Subuh. Namun, masih sah saat dibaca pagi hari sampai menjelang Zuhur jika belum batal puasanya.
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Nawaitu shauma yaumil itsnaini sunnatan lillahi ta‘ala
Artinya
"Saya berniat puasa sunnah hari Senin karena Allah Ta‘ala."
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Nawaitu shauma yaumil khomiisi sunnatan lillahi ta‘ala
Artinya
"Saya berniat puasa sunnah hari Kamis karena Allah Ta‘ala."
Rasulullah SAW bersabda “Amal-amal diperlihatkan pada hari Senin dan Kamis, maka aku suka amalanku diperlihatkan saat aku berpuasa.” (HR. Tirmidzi, An-Nasa’i)
Puasa sunnah Senin Kamis ini dilakukan mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. (Z-4)
Puasa ini sangat dianjurkan karena Rasulullah SAW sendiri rutin melaksanakannya, dan terdapat banyak keutamaan di dalamnya.
