Ini Batas Waktu Niat Puasa Senin Kamis, Berikut Bacaannya

Berikut Batas Waktu Niat Puasa Senin Kamis(freepik)

PUASA Sunnah Senin Kamis adalah puasa yang dilakukan setiap hari Senin dan Kamis sebagai amalan sunnah yang dianjurkan Rasulullah SAW.

Puasa ini memiliki banyak keutamaan, baik dari sisi spiritual maupun kesehatan.

Berikut Batas Waktu Niat Puasa Senin Kamis

Puasa Senin Kamis termasuk puasa sunnah sehingga niatnya boleh dilakukan pada malam hari hingga sebelum waktu Zuhur, dengan syarat belum makan, minum, atau melakukan hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar.

Niat puasa sunnah Senin Kamis baiknya, dibaca malam hari sebelum Subuh. Namun, masih sah saat dibaca pagi hari sampai menjelang Zuhur jika belum batal puasanya.

Bacaan Niat Puasa Senin

Bacaan Arab

نَوَيْتُ صَوْمَ يَوْمِ ٱلۡإِثۡنَيْنِ سُنَّةً لِلّٰهِ تَعَالَى

Bacaan Latin

Nawaitu shauma yaumil itsnaini sunnatan lillahi ta‘ala

Artinya

"Saya berniat puasa sunnah hari Senin karena Allah Ta‘ala."

Bacaan Niat Puasa Kamis

Bacaan Arab

نَوَيْتُ صَوْمَ يَوْمِ ٱلۡخَمِيْسِ سُنَّةً لِلّٰهِ تَعَالَى

Bacaan Latin

Nawaitu shauma yaumil khomiisi sunnatan lillahi ta‘ala

Artinya

"Saya berniat puasa sunnah hari Kamis karena Allah Ta‘ala."

Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW.

Hari diangkatnya amal kepada Allah.

Melatih kesabaran dan menahan hawa nafsu.

Menjaga kesehatan tubuh.

Membiasakan disiplin dan pengendalian diri.

Rasulullah SAW bersabda “Amal-amal diperlihatkan pada hari Senin dan Kamis, maka aku suka amalanku diperlihatkan saat aku berpuasa.” (HR. Tirmidzi, An-Nasa’i)

Puasa sunnah Senin Kamis ini dilakukan mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. (Z-4)