14 Manfaat Puasa Sunnah Senin Kamis jika Rutin Dilakukan

Berikut Manfaat Puasa Sunnah Senin Kamis

PUASA sunnah Senin Kamis adalah puasa yang dikerjakan pada hari Senin dan Kamis setiap pekannya sebagai ibadah sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Puasa ini tidak wajib, tapi sangat dianjurkan karena memiliki banyak keutamaan, baik secara spiritual maupun kesehatan.

Berikut Manfaat Puasa Sunnah Senin Kamis

1. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW

Rasulullah SAW menganjurkan puasa Senin dan Kamis karena hari tersebut adalah waktu amal diangkat kepada Allah.

2. Mendapat pahala dan keberkahan

Puasa ini termasuk amalan yang dicintai Allah dan menjadi ladang pahala.

3. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan

Membiasakan diri menahan hawa nafsu membuat hati lebih bersih dan dekat kepada Allah.

4. Melatih keikhlasan

Puasa dilakukan karena Allah, tanpa harus diketahui orang lain.

5. Doa lebih mudah dikabulkan

Waktu berbuka adalah momen mustajab untuk berdoa.

6. Detoksifikasi tubuh

Memberi waktu bagi sistem pencernaan untuk beristirahat sehingga tubuh lebih optimal membuang racun.

7. Mengontrol berat badan

Mengurangi asupan kalori secara berkala dapat membantu menjaga berat badan ideal.

8. Menyehatkan jantung & pembuluh darah

Puasa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat.

9. Menyeimbangkan gula darah

Baik untuk mencegah diabetes tipe 2 jika dilakukan dengan pola makan sehat saat berbuka dan sahur.

10. Meningkatkan daya tahan tubuh

Puasa membantu mengatur peradangan dan meningkatkan kekebalan tubuh.

11. Meningkatkan kesabaran & pengendalian diri

Menahan lapar, haus, dan emosi melatih kontrol diri.

12. Mengurangi stres

Ibadah dan zikir selama puasa membantu menenangkan pikiran.

13. Meningkatkan empati terhadap orang kurang mampu

Merasakan lapar membuat kita lebih peduli dan mudah bersedekah.

14. Membentuk disiplin hidup

Puasa rutin melatih konsistensi dalam ibadah dan gaya hidup.

Berikut Bacaan Niat Puasa Sunnah Senin Kamis

Niat Puasa Senin

Bacaan Arab

نَوَيْتُ صَوْمَ يَوْمِ ٱلإِثْنَيْنِ سُنَّةً لِلّٰهِ تَعَالَى

Bacaan Latin

Nawaitu shauma yaumal itsnaini sunnatan lillāhi ta‘ālā

Artinya

“Aku niat puasa hari Senin, sunnah karena Allah Ta‘ala.”

Niat Puasa Kamis

Bacaan Arab

نَوَيْتُ صَوْمَ يَوْمِ الْخَمِيسِ سُنَّةً لِلّٰهِ تَعَالَى

Bacaan Latin

Nawaitu shauma yaumal khamīsi sunnatan lillāhi ta‘ālā

Artinya

“Aku niat puasa hari Kamis, sunnah karena Allah Ta‘ala.”

Rasulullah SAW bersabda bahwa beliau berpuasa pada hari-hari tersebut karena pada hari Senin adalah hari kelahiran beliau, serta hari turunnya wahyu pertama. Dan hari Kamis adalah hari ketika amalan manusia diangkat dan dilaporkan kepada Allah SWT. (Z-4)