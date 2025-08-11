14 Manfaat Puasa Sunnah Senin Kamis jika Rutin Dilakukan

Headline
PUASA sunnah Senin Kamis adalah puasa yang dikerjakan pada hari Senin dan Kamis setiap pekannya sebagai ibadah sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Puasa ini tidak wajib, tapi sangat dianjurkan karena memiliki banyak keutamaan, baik secara spiritual maupun kesehatan.
1. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW
Rasulullah SAW menganjurkan puasa Senin dan Kamis karena hari tersebut adalah waktu amal diangkat kepada Allah.
Puasa ini termasuk amalan yang dicintai Allah dan menjadi ladang pahala.
Membiasakan diri menahan hawa nafsu membuat hati lebih bersih dan dekat kepada Allah.
Puasa dilakukan karena Allah, tanpa harus diketahui orang lain.
Waktu berbuka adalah momen mustajab untuk berdoa.
Memberi waktu bagi sistem pencernaan untuk beristirahat sehingga tubuh lebih optimal membuang racun.
Mengurangi asupan kalori secara berkala dapat membantu menjaga berat badan ideal.
Puasa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat.
Baik untuk mencegah diabetes tipe 2 jika dilakukan dengan pola makan sehat saat berbuka dan sahur.
Puasa membantu mengatur peradangan dan meningkatkan kekebalan tubuh.
Menahan lapar, haus, dan emosi melatih kontrol diri.
Ibadah dan zikir selama puasa membantu menenangkan pikiran.
Merasakan lapar membuat kita lebih peduli dan mudah bersedekah.
Puasa rutin melatih konsistensi dalam ibadah dan gaya hidup.
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Nawaitu shauma yaumal itsnaini sunnatan lillāhi ta‘ālā
Artinya
“Aku niat puasa hari Senin, sunnah karena Allah Ta‘ala.”
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Nawaitu shauma yaumal khamīsi sunnatan lillāhi ta‘ālā
Artinya
“Aku niat puasa hari Kamis, sunnah karena Allah Ta‘ala.”
Rasulullah SAW bersabda bahwa beliau berpuasa pada hari-hari tersebut karena pada hari Senin adalah hari kelahiran beliau, serta hari turunnya wahyu pertama. Dan hari Kamis adalah hari ketika amalan manusia diangkat dan dilaporkan kepada Allah SWT. (Z-4)
Dengan menjalankan puasa Senin Kamis, seorang Muslim dapat memperoleh banyak manfaat, baik dalam meningkatkan ibadah maupun dalam menjaga kesehatan fisik dan mental.
