Niat Puasa Sunnah Senin Kamis: Arab, Latin dan Keutamaan

PUASA sunnah Senin Kamis adalah salah satu amalan ibadah puasa sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam, di mana umat Muslim melaksanakan puasa setiap hari Senin dan Kamis.
Puasa ini tidak wajib, tetapi memiliki banyak keutamaan karena dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW.
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Nawaitu shauma yaumal itsnaini sunnatan lillāhi ta‘ālā
Artinya
“Aku berniat puasa hari Senin, sunnah karena Allah Ta‘ālā.”
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Nawaitu shauma yaumal khamīsi sunnatan lillāhi ta‘ālā
Artinya
“Aku berniat puasa hari Kamis, sunnah karena Allah Ta‘ālā.”
Niat puasa sunnah Senin Kamis cukup sederhana, tetapi memiliki banyak keutamaan bila diamalkan secara istiqamah. (Z-4)
