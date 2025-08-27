Niat Puasa Sunnah Senin Kamis: Arab, Latin dan Keutamaan

Berikut Bacaan Niat Puasa Sunnah Senin Kamis(Freepik)

PUASA sunnah Senin Kamis adalah salah satu amalan ibadah puasa sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam, di mana umat Muslim melaksanakan puasa setiap hari Senin dan Kamis.

Puasa ini tidak wajib, tetapi memiliki banyak keutamaan karena dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW.

Berikut Bacaan Niat Puasa Sunnah Senin Kamis

Niat Puasa Sunnah Senin

Bacaan Arab

نَوَيْتُ صَوْمَ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ سُنَّةً لِلّٰهِ تَعَالَى

Bacaan Latin

Nawaitu shauma yaumal itsnaini sunnatan lillāhi ta‘ālā

Artinya

“Aku berniat puasa hari Senin, sunnah karena Allah Ta‘ālā.”

Niat Puasa Sunnah Kamis

Bacaan Arab

نَوَيْتُ صَوْمَ يَوْمِ الْخَمِيْسِ سُنَّةً لِلّٰهِ تَعَالَى

Bacaan Latin

Nawaitu shauma yaumal khamīsi sunnatan lillāhi ta‘ālā

Artinya

“Aku berniat puasa hari Kamis, sunnah karena Allah Ta‘ālā.”

Dilafalkan pada malam hari sebelum Subuh, maksimal sampai sebelum masuk waktu fajar.

Boleh juga niat di dalam hati tanpa harus diucapkan dengan lisan, karena niat tempatnya ada di hati.

Mengikuti sunnah Nabi SAW yang sering berpuasa di dua hari tersebut.

Hari Senin adalah hari kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Hari Kamis, amal-amal manusia diangkat kepada Allah SWT.

Membiasakan diri untuk mengendalikan hawa nafsu.

Membantu meningkatkan ketakwaan dan pahala.

Memberikan manfaat kesehatan bagi tubuh.

Niat puasa sunnah Senin Kamis cukup sederhana, tetapi memiliki banyak keutamaan bila diamalkan secara istiqamah. (Z-4)