Wamensos: Terima Kasih Presiden Prabowo

Gedung Sekolah Rakyat(Antara Foto)

WAKIL Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Sebab, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem dalam rangka memutus kemiskinan di Indonesia.

"Terima kasih atas kehadiran Bapak Presiden, Sekolah Rakyat adalah program yang diinisiasi oleh beliau sendiri, kemudian dilaksanakan oleh Kemensos dan K/L lain," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Minggu (24/8).

Dalam pidato pada murid dan guru Sekolah Rakyat, presiden berpesan kepada guru dan kepala Sekolah Rakyat untuk menyiapkan dan membimbing dengan baik para tunas-tunas bangsa yang akan memutus rantai kemiskinan di Indonesia.

"Saya titip benar-benar, para guru, para kepala sekolah, Anda memiliki tugas yang sangat mulia. Anda sedang menyiapkan tunas-tunas bangsa, Anda sedang dalam rangka kita memutus rantai kemiskinan. Mereka ini, anak-anak yang Kau didik, nanti mereka akan kembali ke orang tua mereka dan mereka lah yang akan mengangkat orang tua mereka keluar dari kemiskinan," tegas Prabowo.

Agus Jabo menambahkan bahwa Sekolah Rakyat saat ini masih dalam tahap awal, di mana Sekolah Rakyat yang sudah beroperasional masih tahap rintisan. Tahap selanjutnya baru akan melangkah ke tahap yang lebih besar yakni sekolah permanen.

Saat ini, sudah ada 165 titik Sekolah Rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia dengan total 15.895 siswa, 641 rombongan belajar (rombel), 2.407 guru dan 4.442 tenaga kependidikan.

"Ini masih langkah awal, masih SR (Sekolah Rakyat) rintisan, kita harus bersiap ke langkah yang lebih besar, sekolah-sekolah permanen," ucapnya.

Oleh sebab itu, Agus Jabo mengimbau kepada seluruh komponen bangsa agar dapat bersinergi dan berkolaborasi menyukseskan Sekolah Rakyat untuk memutus mata rantai kemiskinan.

Dengan begitu, lanjut dia, mayarakat Indonesia yang adil makmur akan segera terwujud sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa.

"Kami mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk bersinergi sukseskan Sekolah Rakyat ini," tutupnya. (H-4)