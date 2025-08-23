Cak Imin Sebut Sekolah Rakyat akan Berdampak pada 3 Juta Masyarakat Miskin Ekstrem

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat .(MI/Usman Iskandar)

MENTERI Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan Sekolah Rakyat adalah program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang berperan signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Menurut dia, sebanyak 3 juta masyarakat miskin ekstrem akan tertangani melalui program pengentasan kemiskinan yang berbasis pada upaya pemberdayaan ini.

Ia mengatakan program Sekolah Rakyat yang tengah berjalan menyasar pada siswa yang berasal dari keluarga miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Baca juga : Cak Imin Pastikan 100 Sekolah Rakyat yang Memanfaatkan Aset Negara Siap Diresmikan

“Sekolah Rakyat yang sedang Bapak-Ibu geluti hari ini akan berdampak kepada 3 juta orang miskin yang akan tertangani dengan sungguh-sungguh,” kata Cak Imin saar acara Pembekalan Guru dan Kepala Sekolah Rakyat di Jiexpo, Jakarta, Jumat (22/8).

Cak Imin menuturkan pertambahan jumlah Sekolah Rakyat ke depan juga akan membawa dampak kepada 27 juta masyarakat miskin di Tanah Air. Oleh karena itu, Cak Imin berharap para tenaga pengajar Sekolah Rakyat bersungguh-sungguh dalam mengajar para siswa secara akademis dan karakter.

Di sisi lain, Sekolah Rakyat juga akan menjadi rumah pemberdayaan bagi anak-anak dari keluarga miskin demi menciptakan sumber daya manusia yang berdaya dan mandiri.

Baca juga : Banyak Kritikan, Komitmen Pemerintah Menjalani Sekolah Rakyat Diuji

"Ini modal amat sangat besar untuk investasi Indonesia berjangka 15-20 tahun yang akan datang,” ujar dia. (Faj/P-2)