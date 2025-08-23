Cak Imin Sebut Sekolah Rakyat akan Berdampak pada 3 Juta Masyarakat Miskin Ekstrem

Headline
MENTERI Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan Sekolah Rakyat adalah program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang berperan signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Menurut dia, sebanyak 3 juta masyarakat miskin ekstrem akan tertangani melalui program pengentasan kemiskinan yang berbasis pada upaya pemberdayaan ini.
Ia mengatakan program Sekolah Rakyat yang tengah berjalan menyasar pada siswa yang berasal dari keluarga miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Sekolah Rakyat yang sedang Bapak-Ibu geluti hari ini akan berdampak kepada 3 juta orang miskin yang akan tertangani dengan sungguh-sungguh,” kata Cak Imin saar acara Pembekalan Guru dan Kepala Sekolah Rakyat di Jiexpo, Jakarta, Jumat (22/8).
Cak Imin menuturkan pertambahan jumlah Sekolah Rakyat ke depan juga akan membawa dampak kepada 27 juta masyarakat miskin di Tanah Air. Oleh karena itu, Cak Imin berharap para tenaga pengajar Sekolah Rakyat bersungguh-sungguh dalam mengajar para siswa secara akademis dan karakter.
Di sisi lain, Sekolah Rakyat juga akan menjadi rumah pemberdayaan bagi anak-anak dari keluarga miskin demi menciptakan sumber daya manusia yang berdaya dan mandiri.
"Ini modal amat sangat besar untuk investasi Indonesia berjangka 15-20 tahun yang akan datang,” ujar dia. (Faj/P-2)
Kehadiran teknologi ini bukan hanya menandai langkah maju bagi Sekolah Rakyat, tetapi juga membuka babak baru bagi dunia pendidikan Indonesia.
Wamensos Agus Jabo Priyono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Sebab, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program untuk memutus kemiskinan
Adapun 100 Sekolah Rakyat sudah beroperasi dan bulan depan ditargetkan 165 Sekolah Rakyat dapat direalisasikan.
"InsyaAllah, ini sejarah baru penanganan pendidikan buat saudara-saudara kita yang belum beruntung,"
Sekolah Rakyat telah beroperasi di 100 titik di seluruh Indonesia dan jumlahnya akan bertambah menjadi 165 titik pada September 2025 mendatang.
SEBANYAK 2,38 juta orang di Indonesia berada dalam kategori kemiskinan ekstrem pada Maret 2025. Jumlah itu setara 0,85% dari total penduduk Indonesia. Demikian disampaikan BPS
Banyak Kritikan, Komitmen Pemerintah Menjalani Sekolah Rakyat Diuji
Muhaimin mengatakan bahwa program sekolah rakyat tersebut masih diuji coba di tiga titik di wilayah Jabodetabek.
Dari 400 KK tersebut beberapa di antaranya sudah mendapatkan program bantuan pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial lainnya.
