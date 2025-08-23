Cak Imin: Sekolah Rakyat Solusi Lingkaran Setan Kemiskinan

Headline
MENTERI Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan program Sekolah Rakyat adalah solusi untuk mengatasi masalah siklus kemiskinan struktural.
Cak Imin menjelaskan Sekolah Rakyat menjadi terobosan untuk mengatasi kemiskinan struktural karena pemerintah kini berperan aktif untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Ia menyatakan peran aktif yang diambil pemerintah juga ditunjang dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini berjalan tepat sasaran.
"Sekolah Rakyat menjemput bola, menginisiasi dan memberikan solusi cepat,” kata Menko Muhaimin dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/8). “Upaya luar biasa ini perlu dilakukan karena bangsa ini terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan struktural. Kita perlu terobosan untuk keluar dari lingkaran setan itu,” sambungnya.
Kurikulum Sekolah Rakyat
Lebih lanjut, Cak Imin berharap kurikulum Sekolah Rakyat yang berbasis minat bakat siswa akan mendorong banyak sekolah menerapkan kurikulum serupa.
Tak hanya itu, Cak Imin yakin Sekolah Rakyat akan menjadi bukti kepedulian negara memutus rantai kemiskinan melalui pemberian akses pendidikan berkualitas.
“Ini akan menjadi sejarah baru penanganan pendidikan kita. Sebagai prototype, Sekolah Rakyat dapat menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain dan akan memberikan dampak yang luar biasa,” tutur dia.
Adapun Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Cak Imin mengkoordinasikan Kementerian dan Lembaga terkait serta Pemerintah Daerah untuk mensukseskan Sekolah Rakyat melalui Inpres 8/2025.
Program Sekolah Rakyat juga menjadi penanda perubahan upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah dibawah pimpinan Presiden Prabowo. Tidak hanya mengandalkan bantuan sosial, Kepala Negara ingin masyarakat miskin menjadi berdaya dan mandiri secara ekonomi usai terlepas dari belenggu kemiskinan. (M-1)
"InsyaAllah, ini sejarah baru penanganan pendidikan buat saudara-saudara kita yang belum beruntung,"
Kehadiran teknologi ini bukan hanya menandai langkah maju bagi Sekolah Rakyat, tetapi juga membuka babak baru bagi dunia pendidikan Indonesia.
Wamensos Agus Jabo Priyono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Sebab, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program untuk memutus kemiskinan
Adapun 100 Sekolah Rakyat sudah beroperasi dan bulan depan ditargetkan 165 Sekolah Rakyat dapat direalisasikan.
Sekolah Rakyat juga akan menjadi rumah pemberdayaan bagi anak-anak dari keluarga miskin demi menciptakan sumber daya manusia yang berdaya dan mandiri.
Sekolah Rakyat telah beroperasi di 100 titik di seluruh Indonesia dan jumlahnya akan bertambah menjadi 165 titik pada September 2025 mendatang.
