Headline
Pansus Angket DPRD Pati Gerak Cepat

Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Cegah Judol, Bansos akan Diawasi Ekstra Ketat

M Iqbal Al Machmudi
14/8/2025 17:55
Cegah Judol, Bansos akan Diawasi Ekstra Ketat
Menko PM, Muhaimin Iskandar (Cak Imin)(MI/Usman Iskandar)

MENTERI Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), meminta Kementerian Sosial dan PPATK memperketat pengawasan agar dana bantuan sosial (bansos) tidak disalahgunakan untuk judi online (judol). Pelanggar harus dikenai sanksi tegas agar tidak mengulangi perbuatannya.

Menurut Cak Imin, diperlukan data pelanggaran yang akurat serta penegakan aturan pencabutan hak bansos. Literasi digital harus ditingkatkan agar masyarakat tidak terjebak dalam lingkaran setan judol dan pinjaman online (pinjol).

“Itu di depan mata kita semua. Akhirnya nyuri, akhirnya penyakit sosialnya tumbuh,” ujarnya di Kantor Kemenko PM, Selasa (12/8).

Pemerintah kini menggeser paradigma penanggulangan kemiskinan: dari fokus penuh pada bansos menjadi 50% bansos, 50% pemberdayaan. Pemberdayaan diprioritaskan untuk usia produktif yang sehat, sementara bansos permanen hanya untuk lansia dan penyandang disabilitas.

Cak Imin menargetkan batas maksimal penerimaan bansos adalah 5 tahun. Setelah itu, penerima harus mandiri, dengan dukungan program pembukaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pengurangan beban biaya hidup. (Z-10)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Gana Buana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved