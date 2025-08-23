Soal Sekolah Rakyat, Cak Imin: Sejarah Baru Penanganan Pendidikan

Ilustrasi sekolah rakyat(MI/Susanto)

MENTERI Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar yang karib disapa Cak Imin mengatakan keberadaan sekolah rakyat telah mengukir sejarah baru pendidikan di Tanah Air. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Pembekalan Guru dan Kepala Sekolah Rakyat di Jakarta, Jumat (22/8).

"InsyaAllah, ini sejarah baru penanganan pendidikan buat saudara-saudara kita yang belum beruntung," kata Cak Imin, dikutip Sabtu (23/8).

Cak Imin menjelaskan, sekolah rakyat adalah program pendidikan gratis bagi anak-anak miskin yang murni berasal dari gagasan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut, program ini menjadi terobosan yang harus dilakukan demi kemajuan bangsa. "Di situ bedanya pilihan program seorang Presiden yang berpengalaman dengan kita-kita yang masih belum sepengalaman beliau," ujarnya.

Selain itu, Cak Imin juga menyebut sekolah rakyat juga memberi inspirasi terhadap penanganan secara kualitatif dalam sistem pendidikan bagi keluarga miskin. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya peran para guru dan kepala sekolah untuk menginspirasi seluruh sekolah yang menangani murid-murid dari keluarga miskin.

"Ini nanti akan menjadi inspirasi semua sekolah-sekolah yang menangani anak-anak miskin. Di semua level sekolah, ini tidak main-main, karena baik kurikulumnya, pendekatannya, pengelolaannya akan menjadi prototype model bagi seluruh sekolah-sekolah yang menangani anak-anak miskin," ungkap Cak Imin.

Diketahui, sekolah rakyat selain menawarkan konsep pendidikan komprehensif juga menjadi miniatur pengentasan kemiskinan terpadu dengan mengolaborasikan beragam program prioritas seperti cek kesehatan gratis, makan bergizi gratis, jaminan kesehatan, Koperasi Desa Merah Putih, dan program 3 juta rumah.

Hingga kini sekolah rakyat rintisan telah beroperasi di 100 titik di seluruh Indonesia dan jumlahnya akan bertambah menjadi 165 titip pada September 2025. Pada tahun ajaran 2025/2026 Kemensos menargetkan 165 Sekolah Rakyat beroperasi dengan kapasitas 15.895 siswa, didukung 2.407 guru dan 4.442 tenaga pendidik. (M-2)