Kolaborasi Lintas Sektor Bantu Capai Target Indonesia Bersih 2029

Tempat Pembuangan Sampat Terpadu (TPST) Bantargebang.(MI/Ramdani)

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup/Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan komitmen percepatan pengelolaan sampah nasional guna mencapai target 100% sampah terkelola pada 2029. Target tersebut sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dipastikan bukan sekadar wacana.

Komitmen itu disampaikan Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3) KLH/BPLH, Ade Palguna, saat membuka Indo Waste & Recycling 2025 Expo & Forum di JIExpo Kemayoran, Jakarta, belum lama ini. Forum tersebut menjadi bagian dari rangkaian Indo Water, Indo Renergy and Electricity, serta Indo International Smart City, yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, akademisi, pelaku industri, dan masyarakat.

“Air, energi, pengelolaan sampah, dan tata kota adalah satu kesatuan. Sinergi lintas sektor ini kunci mewujudkan kota berkelanjutan,” kata Ade.

Pemerintah, kata Ade, telah mengambil langkah tegas dalam pengelolaan sampah, termasuk melarang penggunaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan sistem open dumping. KLH/BPLH juga menginstruksikan 343 kepala daerah untuk beralih ke sistem controlled landfill. Selain itu, pemerintah menetapkan kriteria baru penilaian Adipura yang melarang adanya tempat pembuangan sementara (TPS) liar.

Di sektor industri, kewajiban pengelolaan minimal 60% sampah diterapkan melalui Program Proper. KLH/BPLH juga memperkuat penegakan hukum agar kebijakan tersebut berjalan sesuai aturan.

Ade menambahkan, kolaborasi lintas sektor melalui Indo Waste & Recycling 2025 sangat penting untuk mempercepat pencapaian target nasional. Tahun ini, pameran tersebut memasuki edisi ke-15 dengan menghadirkan 611 peserta dari 26 negara.

“Teknologi tepat guna, mendorong transisi energi bersih, memastikan ketersediaan air bersih, serta mengembangkan kota cerdas (smart city). Dengan kolaborasi ini, KLH/BPLH optimistis target Indonesia Bersih 2029 dapat tercapai, mewujudkan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang,” kata Ade. (Z-10)