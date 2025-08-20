Usai Riset Selama 1,5 Tahun, Brand Lokal Ini Luncurkan Suncreen Khusus untuk Kulit Sensitif

Headline
SEBUAH inovasi diluncurkan brand skincare lokal, Tanskin, yakni sun barrier sunscreen, produk tabir surya yang memiliki kandungan aman untuk kulit sensitif dan berminyak. Inovasi itu dirilis usai melewati riset yang dijalankannya selama 1,5 tahun.
Dengan perlindungan SPF 49.5 PA++++, sun barrier sunscreen ini mampu melindungi kulit dari paparan sinar UVA dan UVB tanpa meninggalkan rasa lengket, berminyak, maupun whitecast.
Mereka memformulasikan bahan aktif seperti niacinamide, ceramide, green tea extract, dan aloe vera yang dikenal dapat mencerahkan, lembut dan aman untuk semua jenis kulit, termasuk untuk kulit sensitif yang mudah berjerawat dalam produknya.
"Berdasarkan pengalaman pribadi, sebagai pengguna sunscreen setiap hari, terutama yang waterproof, sering kali membuat pori-pori saya tersumbat dan memicu beruntusan. Karena itu, kami merumuskan formula yang aman untuk kulit sensitif,” ujar Founder Tanskin Ricky Tan melalui siaran pers yang diterima Rabu (20/8).
Dia menambahkan produk ini telah melalui berbagai uji stabilitas.
”Setelah melalui perjalanan riset panjang, akhirnya kami mampu menghadirkan sunscreen yang aman untuk kulit sensitif. Produk ini hadir sebagai jawaban atas adanya kebutuhan tersebut, khususnya bagi masyarakat Indonesia yang khawatir kulit sensitifnya akan bermasalah saat menggunakan sunscreen” tegas Ricky.
Dengan tekstur ringan dan mudah meresap, produk ini cocok digunakan sehari-hari sebelum ber-make up. Kandungan bahan-bahan lembut menjadikannya aman digunakan oleh pemilik kulit berjerawat maupun sensitif. (Z-1)
Blue light itu bisa memperparah satu, menaikkan hyperpigmentasi, yang kedua dia menekan pelindung kulit jadi lemah,.
PERLINDUNGAN dasar kulit menjadi hal penting yang patut diperhatikan terutama saat peralihan musim. Ini penting dilakukan untuk menghindari dampak buruk bagi kesehatan kulit.
Sunscreen menjadi perlindungan utama untuk menjaga kesehatan kulit dalam jangka panjang, terutama saat menghadapi paparan sinar matahari dan faktor lingkungan lainnya.
Suntastic Run menekankan pentingnya perlindungan kulit dari dampak negatif sinar UV, yang sering kali diabaikan.
Marina Suntastic Run 2025 sendiri merupakan event fun run yang menargetkan 1.300 partisipasi perempuan dari berbagai usia dan profesi namun memiliki semangat yang sama ingin tetap aktif.
Tahukah kamu? Penggunaan peeling serum tidak bisa dilakukan sembarangan karena berkaitan langsung dengan kesehatan kulit. Jika salah urutan skincare, kulit justru bisa mengalami iritasi.
Semua jenis kulit hewan dengan jaminan legalitas dan diimpor dari Polandia itu telah siap pakai buat dijadikan bahan baku aneka produk fesyen.
Kulit, organ terbesar kita, sering kali menjadi “alarm” pertama yang menunjukkan tanda-tanda penuaan.
HIFU Linear Z merupakan salah satu metode perawatan kecantikan noninvasif yang populer, menggunakan gelombang ultrasound berenergi tinggi untuk menjangkau lapisan kulit tertentu.
Meskipun aktivitas sehari-hari tidak berubah signifikan, perubahan cuaca sering membuat kulit bermasalah, misalnya muncul jerawat.
