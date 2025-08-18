8 Makanan Favorit Ini Bisa Picu Kanker, Nomor 3 Paling Banyak Dikonsumsi

A- A+

Makanan pemicu kanker.(Freepik)

KANKER menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Banyak kasusnya terkait dengan pola makan yang buruk. Sejumlah makanan populer ternyata mengandung zat berbahaya yang bisa memicu kanker jika dikonsumsi berlebihan.

Berikut daftar makanan yang wajib dibatasi:

1. Makanan Berpengawet

Mengandung nitrat, tinggi garam, dan lemak. Konsumsi berlebih meningkatkan risiko kanker usus dan lambung.

Baca juga : 8 Makanan Pemicu Kanker, Gorengan Salah Satunya

2. Gorengan

Proses pemasakan suhu tinggi menghasilkan akrilamida, senyawa karsinogenik yang merusak DNA dan berisiko memicu kanker.

3. Mie Instan

Murah dan praktis, tapi tinggi garam dan pengawet. Jangan jadikan pengganti makanan sehari-hari.

4. Daging Merah

Daging sapi, kambing, domba, dan babi masuk kategori 2A (berpotensi karsinogenik). Konsumsi berlebih meningkatkan risiko kanker kolorektal, pankreas, dan prostat.

Baca juga : 5 Sumber Zat Karsinogenik Penyebab Kanker, Kenali Bahaya dan Cara Hindari Paparan Karsinogen

5. Makanan Cepat Saji

Tinggi garam, gula, lemak trans, dan rendah gizi. Berkaitan dengan obesitas, diabetes, penyakit jantung, dan kanker.

6. Makanan yang Dimasak Terlalu Lama

Pematangan berlebihan menghasilkan PAH dan amina heterosiklik yang bersifat karsinogenik.

7. Makanan Tinggi Gula & Karbohidrat Olahan

Memicu obesitas dan kadar gula darah tinggi. Risiko kanker payudara, kolorektal, dan pankreas meningkat.

8. Makanan Kaleng

Mengandung BPA dari lapisan kaleng yang bisa berpindah ke makanan. Terkait penyakit jantung, diabetes, gangguan hormon, hingga kanker.

Kesimpulan:

Batasi konsumsi makanan-makanan di atas. Terapkan pola makan sehat, cukup tidur, dan rutin olahraga untuk mengurangi risiko kanker serta penyakit kronis lainnya. (Siloam Hospitals & Ciputra Hospital/Z-10)