Pahami Grafik Fungsi Kuadrat: Rumus, Cara Menggambar & Contoh Soal

Headline
Pernahkah kamu melihat kurva berbentuk parabola di pelajaran matematika? Itu adalah grafik fungsi kuadrat!
Dalam artikel ini, kamu akan belajar apa itu fungsi kuadrat, rumusnya, cara menggambar grafiknya, dan contoh soal yang mudah dipahami. Artikel ini cocok untuk siswa kelas 7-8 yang ingin menguasai materi ini dengan cepat.
Fungsi kuadrat adalah fungsi matematika dengan bentuk umum f(x) = ax² + bx + c, di mana a, b, dan c adalah konstanta, dan a tidak sama dengan nol. Grafik fungsi ini selalu berbentuk parabola, yang bisa membuka ke atas atau ke bawah tergantung nilai a.
Kata kunci grafik fungsi sering muncul di pelajaran matematika karena bentuknya yang unik dan mudah dikenali.
Untuk memahami grafik fungsi kuadrat, kamu perlu tahu beberapa elemen penting:
Berikut langkah-langkah mudah untuk menggambar grafik fungsi kuadrat:
Dengan langkah ini, kamu bisa membuat grafik fungsi kuadrat dengan akurat!
Perhatikan fungsi f(x) = x² - 4x + 3. Gambar grafiknya dan tentukan titik puncak serta titik potongnya.
Penyelesaian:
Agar lebih mahir dalam memahami grafik fungsi kuadrat, ikuti tips berikut:
Grafik fungsi kuadrat adalah alat penting dalam matematika yang membantu memvisualisasikan hubungan antar variabel. Dengan memahami rumus, langkah menggambar, dan latihan soal, kamu bisa menguasai materi ini dengan mudah. Yuk, coba kerjakan lebih banyak soal untuk memperdalam pemahamanmu!
