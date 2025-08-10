1 Meter Berapa Cm? Cara Menghitung & Contoh Soal Matematika

Ilustrasi.(Freepik)

Pernahkah kamu bertanya, 1 meter berapa cm? Dalam matematika, konversi satuan panjang seperti meter ke centimeter sering digunakan di sekolah maupun kehidupan sehari-hari.

Artikel ini akan menjelaskan cara menghitung meter ke centimeter dengan mudah, lengkap dengan rumus dan contoh soal yang sederhana untuk siswa kelas 7-8.

Apa Itu Meter dan Centimeter?

Meter (m) dan centimeter (cm) adalah satuan panjang dalam sistem metrik. Meter biasanya digunakan untuk mengukur jarak yang lebih panjang, seperti panjang ruangan, sedangkan centimeter untuk benda yang lebih kecil, seperti panjang pensil.

1 meter = 100 centimeter.

= 100 centimeter. 1 centimeter = 0,01 meter.

Jadi, untuk mengubah meter ke centimeter, kamu hanya perlu mengalikan jumlah meter dengan 100.

Rumus Konversi Meter ke Centimeter

Rumusnya sangat sederhana:

Centimeter = Meter × 100

Contoh: Jika kamu punya 2 meter, maka 2 × 100 = 200 centimeter.

Cara Menghitung Meter ke Centimeter

Berikut langkah-langkah mudah untuk mengonversi meter ke centimeter:

Tentukan jumlah meter yang ingin diubah. Kalikan jumlah meter tersebut dengan 100. Hasilnya adalah jumlah dalam centimeter.

Misalnya, untuk mengubah 3,5 meter ke centimeter:

3,5 × 100 = 350 cm.

Contoh Soal Matematika Meter ke Centimeter

Agar lebih paham, berikut beberapa contoh soal matematika tentang konversi meter and centimeter:

Contoh Soal 1

Panjang sebuah meja adalah 2 meter. Berapa panjang meja dalam centimeter?

Penyelesaian:

2 meter × 100 = 200 cm.

Jadi, panjang meja adalah 200 centimeter.

Contoh Soal 2

Ibu membeli kain sepanjang 4,5 meter. Berapa panjang kain dalam centimeter?

Penyelesaian:

4,5 meter × 100 = 450 cm.

Jadi, panjang kain adalah 450 centimeter.

Contoh Soal 3

Sebuah tali memiliki panjang 0,75 meter. Berapa panjang tali dalam centimeter?

Penyelesaian:

0,75 meter × 100 = 75 cm.

Jadi, panjang tali adalah 75 centimeter.

Mengapa Penting Memahami Konversi Meter ke Centimeter?

Memahami konversi satuan seperti meter and centimeter sangat penting dalam pelajaran matematika dan kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat mengukur panjang benda, membeli bahan bangunan, atau mengerjakan tugas sekolah. Dengan rumus sederhana ini, kamu bisa menghitung dengan cepat dan tepat.

Kesimpulan

Untuk mengetahui 1 meter berapa cm, cukup ingat bahwa 1 meter = 100 centimeter. Gunakan rumus Centimeter = Meter × 100 untuk menghitung konversi. Dengan latihan soal di atas, kamu bisa lebih mahir dalam mengubah satuan panjang.