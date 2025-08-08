Diameter: Pengertian, Cara Menghitung, Perbedaan, dan Contoh Soal Terlengkap

Ilustrasi.(Freepik)

Apa itu diameter? Jika kamu pernah belajar tentang lingkaran, pasti kata ini sering muncul.

Artikel ini akan menjelaskan secara lengkap tentang pengertian diameter, cara menghitungnya, perbedaan dengan istilah lain seperti jari-jari, serta contoh soal yang mudah dipahami. Yuk, simak penjelasannya!

Pengertian Diameter

Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan melewati titik pusat lingkaran. Bayangkan kamu menggambar lingkaran dengan pensil, lalu menarik garis lurus dari satu sisi lingkaran ke sisi lainnya, tepat melalui titik tengah. Itulah diameter!

Baca juga: Persamaan Lingkaran Rumus dan Cara Menghitungnya

Dalam matematika, diameter sering disimbolkan dengan huruf d. Panjang diameter selalu dua kali panjang jari-jari lingkaran. Jadi, jika kamu tahu jari-jari (radius), kamu bisa menghitung diameter dengan mudah.

Menghitung diameter sangat sederhana. Berikut adalah langkah-langkahnya:

Ketahui jari-jari lingkaran (r). Jari-jari adalah jarak dari titik pusat lingkaran ke tepi lingkaran. Gunakan rumus diameter: d = 2 × r. Hitung! Kalikan jari-jari dengan 2 untuk mendapatkan panjang diameter.

Baca juga: Rumus Sin, Cos, Tan dan Tabel

Contoh: Jika jari-jari lingkaran adalah 5 cm, maka diameter lingkaran adalah:

d = 2 × 5 cm = 10 cm.

Selain itu, jika kamu tahu keliling lingkaran, kamu juga bisa menghitung diameter dengan rumus:

d = Keliling / π (di mana π ≈ 3,14).

Banyak yang bingung membedakan diameter dan jari-jari. Berikut perbedaannya:

Diameter : Garis lurus yang melewati pusat lingkaran dan menghubungkan dua titik di keliling. Panjangnya 2 kali jari-jari.

: Garis lurus yang melewati pusat lingkaran dan menghubungkan dua titik di keliling. Panjangnya 2 kali jari-jari. Jari-jari: Garis lurus dari pusat lingkaran ke satu titik di keliling. Panjangnya setengah dari diameter.

Jadi, kalau diameter adalah “jalan besar” yang melintasi seluruh lingkaran, jari-jari adalah “jalan kecil” yang hanya sampai ke tepi.

Baca juga: Rumus Volume Bangun Ruangdan Luas Bangun Datar

Contoh Soal tentang Diameter

Untuk membantu kamu memahami, berikut beberapa contoh soal tentang diameter:

Contoh Soal 1

Sebuah lingkaran memiliki jari-jari 7 cm. Berapa panjang diameternya?

Jawaban:

Rumus: d = 2 × r

d = 2 × 7 cm = 14 cm

Jadi, panjang diameter lingkaran adalah 14 cm.

Baca juga: Menghitung Luas Permukaan Kerucut, Rumus, dan Contoh Soal

Contoh Soal 2

Keliling sebuah lingkaran adalah 31,4 cm. Berapa panjang diameternya? (Gunakan π = 3,14)

Jawaban:

Rumus: d = Keliling / π

d = 31,4 cm / 3,14 = 10 cm

Jadi, panjang diameter lingkaran adalah 10 cm.

Baca juga: Mengenal Rangkaian Paralel, Kelebihan dan Kekurangannya serta Rumus

Contoh Soal 3

Sebuah roda memiliki diameter 28 cm. Berapa jari-jarinya?

Jawaban:

Rumus: r = d / 2

r = 28 cm / 2 = 14 cm

Jadi, panjang jari-jari roda adalah 14 cm.

Baca juga: Mengenal Rumus Slovin dan Contoh Soal Penyelesaian Pengambilan Sampel

Mengapa Diameter Penting?

Diameter adalah salah satu ukuran penting dalam lingkaran karena membantu kita menghitung berbagai hal, seperti keliling, luas, atau bahkan desain benda berbentuk lingkaran, seperti roda, piring, atau cincin. Memahami diameter juga penting dalam pelajaran matematika, fisika, dan teknik.

Kesimpulan

Diameter adalah garis lurus yang melintasi pusat lingkaran dan menghubungkan dua titik di kelilingnya. Untuk menghitung diameter, cukup kalikan jari-jari dengan 2 atau bagi keliling dengan π.

Diameter berbeda dengan jari-jari, yang panjangnya hanya setengah dari diameter. Dengan memahami konsep ini, kamu bisa menyelesaikan berbagai soal matematika dengan mudah!