Cara Mencari Persen: Rumus Mudah dan Contoh Praktis untuk Pemula

Apakah Anda sedang belajar cara mencari persen? Persentase adalah cara sederhana untuk menyatakan bagian dari keseluruhan dalam bentuk pecahan dari 100.
Artikel ini akan menjelaskan rumus mencari persen dengan bahasa yang mudah dipahami, cocok untuk siswa kelas 7-8, lengkap dengan contoh soal dan langkah-langkah praktis.
Persen berarti "per seratus" dan ditulis dengan simbol %. Misalnya, 25% berarti 25 dari 100 bagian. Persentase sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghitung diskon, nilai ujian, atau bunga bank. Dengan memahami cara mencari persen, Anda bisa menyelesaikan banyak masalah matematika dengan mudah.
Rumus untuk mencari persen sangat sederhana:
Persen (%) = (Bagian / Keseluruhan) × 100
Rumus ini digunakan untuk menghitung berapa persen suatu bagian dari jumlah total. Berikut adalah langkah-langkahnya:
Mari kita coba dengan contoh sederhana agar lebih paham!
Rina mendapat nilai 80 dari total 100 poin dalam ujian matematika. Berapa persen nilai Rina?
Langkah-langkah:
Jawaban: Nilai Rina adalah 80%.
Harga sebuah baju adalah Rp200.000, dan toko memberikan diskon Rp50.000. Berapa persen diskon yang diberikan?
Langkah-langkah:
Jawaban: Diskon yang diberikan adalah 25%.
Memahami cara mencari persen sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Anda bisa menggunakannya untuk:
Mencari persen tidaklah sulit jika Anda menguasai rumus dasar: (Bagian / Keseluruhan) × 100. Dengan memahami langkah-langkah dan berlatih melalui contoh, Anda akan semakin mahir menghitung persentase. Semoga artikel ini membantu Anda memahami cara mencari persen dengan mudah dan cepat!
Persen ditulis dengan simbol “%” dan digunakan untuk menunjukkan rasio atau proporsi dalam bentuk yang lebih mudah dipahami.
