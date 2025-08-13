Cara Mencari Persen: Rumus Mudah dan Contoh Praktis untuk Pemula

Ilustrasi.(Freepik)

Apakah Anda sedang belajar cara mencari persen? Persentase adalah cara sederhana untuk menyatakan bagian dari keseluruhan dalam bentuk pecahan dari 100.

Artikel ini akan menjelaskan rumus mencari persen dengan bahasa yang mudah dipahami, cocok untuk siswa kelas 7-8, lengkap dengan contoh soal dan langkah-langkah praktis.

Apa Itu Persen?

Persen berarti "per seratus" dan ditulis dengan simbol %. Misalnya, 25% berarti 25 dari 100 bagian. Persentase sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghitung diskon, nilai ujian, atau bunga bank. Dengan memahami cara mencari persen, Anda bisa menyelesaikan banyak masalah matematika dengan mudah.

Rumus Dasar Cara Mencari Persen

Rumus untuk mencari persen sangat sederhana:

Persen (%) = (Bagian / Keseluruhan) × 100

Rumus ini digunakan untuk menghitung berapa persen suatu bagian dari jumlah total. Berikut adalah langkah-langkahnya:

Tentukan nilai bagian (jumlah yang ingin dihitung persentasenya). Tentukan nilai keseluruhan (jumlah total). Bagi nilai bagian dengan keseluruhan. Kali hasilnya dengan 100 untuk mendapatkan persentase.

Contoh Soal Cara Mencari Persen

Mari kita coba dengan contoh sederhana agar lebih paham!

Contoh 1: Menghitung Persen Nilai Ujian

Rina mendapat nilai 80 dari total 100 poin dalam ujian matematika. Berapa persen nilai Rina?

Langkah-langkah:

Bagian = 80 (nilai Rina).

Keseluruhan = 100 (total poin).

Rumus: (80 / 100) × 100 = 0,8 × 100 = 80%.

Jawaban: Nilai Rina adalah 80%.

Contoh 2: Menghitung Diskon Tokoh

Harga sebuah baju adalah Rp200.000, dan toko memberikan diskon Rp50.000. Berapa persen diskon yang diberikan?

Langkah-langkah:

Bagian = 50.000 (nilai diskon).

Keseluruhan = 200.000 (harga awal).

Rumus: (50.000 / 200.000) × 100 = 0,25 × 100 = 25%.

Jawaban: Diskon yang diberikan adalah 25%.

Tips Tambahan untuk Mencari Persen

Gunakan kalkulator untuk mempermudah pembagian, terutama jika angkanya besar.

Pastikan Anda tahu mana "bagian" dan "keseluruhan" dalam soal.

Cek kembali hasil dengan memastikan persentase masuk akal (misalnya, tidak lebih dari 100% untuk kasus biasa).

Mengapa Penting Belajar Cara Mencari Persen?

Memahami cara mencari persen sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Anda bisa menggunakannya untuk:

Menghitung diskon saat belanja.

Menentukan persentase keuntungan dalam bisnis.

Menganalisis data, seperti persentase kehadiran atau hasil survei.

Kesimpulan

Mencari persen tidaklah sulit jika Anda menguasai rumus dasar: (Bagian / Keseluruhan) × 100. Dengan memahami langkah-langkah dan berlatih melalui contoh, Anda akan semakin mahir menghitung persentase. Semoga artikel ini membantu Anda memahami cara mencari persen dengan mudah dan cepat!