Peace for All ke Bandung, Targetkan Sanitasi Bersih di 10 Sekolah

Donasi hasil penjualan T-shirt Peace For All untuk perbaikan sanitasi(Dok. MI)

Setelah tiga tahun berjalan di Sleman, Yogyakarta, Uniqlo bersama Save the Children Indonesia akan membawa proyek kemanusiaan Peace for All ke Bandung. Fasilitas sanitasi bersih dan ramah anak di sekolah-sekolah menjadi fokus utama tahap kedua program ini, menyasar wilayah dengan tingkat kasus kekerasan anak tertinggi di Jawa Barat.

Corporate Affairs Director PT Fast Retailing Indonesia (Uniqlo), Irma Yunita, menegaskan pemilihan Bandung berdasarkan data lapangan yang menunjukkan kebutuhan mendesak akan lingkungan belajar yang sehat dan aman.

“Jawa Barat, khususnya Bandung, menempati peringkat teratas kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Lingkungan sekolah yang tidak sehat dan minim fasilitas dasar menjadi salah satu faktor risiko yang ingin segera kami atasi,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Irma juga mengungkapkan bahwa program Peace for All di Indonesia telah mencatat kontribusi signifikan sejak pertama kali diluncurkan.

“Sejak Juni 2022 hingga Juni 2024, melalui penjualan T-shirt Peace for All di Indonesia, total donasi sebesar Rp4,9 miliar telah terkumpul. Dana tersebut mendukung program lokal bersama Save the Children yang menciptakan dampak nyata bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Kami percaya Peace for All lebih dari sekadar T-shirt, tetapi menjadi medium yang membawa pesan perdamaian dan menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan,” tegasnya.

Irma menembahkan, jangkauan Peace for All di Indonesia terus diprluas. Selain menjadi produk dengan kualitas tinggi, lini T-shirt ini juga merupakan bentuk nyata filosofi LifeWear Uniqlo yang percaya bahwa pakaian memiliki kekuatan untuk mengubah kehidupan menjadi lebih baik.

“Melalui kolaborasi bersama Save the Children, kami berkomitmen membangun dunia yang lebih damai dengan memenuhi hak-hak anak, khususnya di Indonesia. Semakin banyak masyarakat yang membeli Peace for All, semakin besar pula dampak yang bisa kami berikan,” kata Irma.

Tahap kedua proyek ini diharapkan menjadi awal dari ekspansi ke kota-kota lain di Indonesia, terutama wilayah dengan angka kekerasan anak yang tinggi, dengan tujuan menghadirkan perlindungan, sanitasi bersih, dan lingkungan yang lebih aman bagi generasi muda.

Donasi Global Capai US$15 Juta

Secara global, proyek Peace for All yang diluncurkan pada Juni 2022 menghadirkan koleksi T-shirt dengan desain yang menyuarakan harapan akan perdamaian. Desain-desain ini merupakan kontribusi sukarela dari 45 individu dan organisasi yang memiliki kedekatan dengan UNIQLO dan berbagi visi untuk “bergerak bersama demi perdamaian dunia.”

Hingga April 2025, lebih dari 7,19 juta T-shirt telah terjual di seluruh dunia, menghasilkan donasi sebesar US$15 juta (sekitar JPY 2,15 miliar). Dana tersebut disalurkan kepada tiga organisasi mitra global, Save the Children, UNHCR, dan Plan International, untuk mendukung bantuan kemanusiaan darurat, melindungi pengungsi, serta membantu anak-anak yang hidup dalam kondisi sulit akibat konflik dan krisis lainnya.

Bandung Jadi Prioritas, Fokus pada Fasilitas WASH

Program Peace for All tahap kedua di Indonesia akan menyasar 10 sekolah di Bandung. Fokusnya adalah pembangunan dan perbaikan fasilitas Water, Sanitation, and Hygiene (WASH), penyediaan akses air bersih, serta pembangunan toilet ramah anak. Selain infrastruktur, program ini juga mencakup edukasi bagi siswa, guru, dan komunitas sekolah untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas kekerasan.

Menurut Fadli Usman, Director of Humanitarian and Impact Innovation Save the Children, pengalaman di Sleman membuktikan bahwa fasilitas sanitasi yang layak berdampak besar terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak.

“Kami melihat anak-anak menjadi lebih aman, sehat, dan berani menyuarakan hak mereka ketika fasilitas dasar terpenuhi. Dampak ini yang ingin kami bawa ke Bandung,” ujarnya.