Perbanas Institute Wisuda 935 Lulusan

Acara wisuda Perbanas Institute(MI/HO)

PERBANAS Institute, Selasa (8/7), mewisuda sebanyak 935 lulusan dari berbagai jenjang pendidikan di acara Wisuda Tahun Akademik 2024/2025, yang diselenggarakan di Plenary Hall Jakarta International Convention Center (JICC) Senayan.

Momentum ini menjadi wujud komitmen institusi dalam mencetak lulusan unggul yang adaptif terhadap perubahan, sekaligus siap berkontribusi nyata di tengah dinamika ekonomi global dan transformasi digital.

Acara wisuda tahun ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Teuku Riefky Harsya, yang menyampaikan orasi ilmiah.

Dalam pidatonya, Riefky menekankan pentingnya kreativitas dan inovasi sebagai motor penggerak ekonomi masa depan.

“Pemerintah, saat ini, sangat serius dalam mewujudkan Indonesia emas 2045. Adanya transformasi teknologi diberbagai bidang dapat membuka potensi baru ekonomi kreatif, yang kami dorong dengan semangat Astacita pemerintah saat ini. Adanya sub sektor tersebut, dapat memberikan angin segar untuk para tenaga kerja baru terlebih anak muda (GenZ dan Milenial) mampu mendorong lapangan kerja baru sesuai dengan hobinya masing-masing. Sehingga dengan adanya sub sektor atau tranformasi yang ada, kita semua memiliki kewajiban untuk meningkatkan keterampilan agar menjadi pelaku utama dalam mewujudkan potensi sub sektor baru tersebut sebagai kekuatan membuka lapangan kerja baru. Kami berharap melalui pencapain Perbanas Institute mampu mengambil bagian dari terwujudnya Indonesia emas yang dinantikan," papar Riefky.

Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Perbanas, Haryanto T Budiman, dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi atas kerja keras para lulusan, dosen, dan seluruh sivitas akademika.

Haryanto menegaskan bahwa Perbanas Institute terus berkomitmen mencetak lulusan dengan integritas, kecerdasan, dan daya juang tinggi.

“Dengan banyaknya tantangan dunia yang memiliki serba ketidakpastian, dan pesatnya kemajuan teknologi, kami berharap para wisudawan dan wisudawati mampu menguasai berbagai macam skill dan dapat adaptif untuk terus menjadi pelaku pembangunan ekonomi, agar tetap mampu bersaing dan bertahan dengan gempuran perubahan-perubahan yang ada, yaitu; memiliki rasa ingin tau yang kuat, memiliki problem solving, toleransi atas kepastian perubahan zaman, memiliki interpersonal skill, komunikasi skill, negosiasi skill, dan ketahanan.” pesannya.

Dalam sambutannya, Plt. Kepala LLDIKTI Wilayah III Tri Munanto menyampaikan penghargaan atas konsistensi Perbanas Institute dalam menjaga standar mutu pendidikan tinggi.

“Kami melihat Perbanas sebagai perguruan tinggi yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga terus adaptif dengan perkembangan zaman, termasuk dalam menghadirkan kurikulum yang responsif terhadap dunia kerja,” ujarnya.

Dari total 935 wisudawan, jenjang magister terdiri atas 90 lulusan Magister Manajemen dan 28 lulusan Magister Akuntansi.

Sementara itu, jenjang sarjana mencakup 355 lulusan S1 Akuntansi, 5 dari kelas internasional S1 Akuntansi, 340 dari S1 Manajemen, 10 dari S1 Ekonomi Syariah, 41 dari S1 Sistem Informasi, 24 dari S1 Teknik Informatika, dan 2 dari program Profesi Akuntansi.

Program diploma turut meluluskan 23 orang dari D3 Akuntansi dan 17 dari D3 Keuangan dan Perbankan.

Wisuda ini juga menjadi ajang apresiasi bagi para lulusan terbaik dari setiap program studi, yang mendapatkan logam mulia 24 karat, beasiswa studi lanjut di Perbanas Institute, serta plakat dan sertifikat penghargaan.

Rektor Perbanas Institute Hermanto Siregar, dalam pidato penutupnya menyampaikan bahwa dunia saat ini membutuhkan lulusan yang tak hanya pandai secara akademik, tetapi juga berkarakter kuat dan siap berkolaborasi lintas disiplin.

“Perbanas Institute melalui capain yang sudah ditorehkan dengan memiliki visi yang kuat, mendukung semangat Tridharma Perguruan Tinggi Indonesia yang sejalan dengan arah kebijkan Perbanas Institute untuk memajukan pendidikan nasional. Perbanas selama setengah abad berdiri, banyak memberikan kontribusi nyata dalam proses pembangunan pendidikan nasional. Hal ini dibuktikan dengan berbagai macam capaian yang sudah diperoleh baik nasional maupun kanca Internasional.” tutup Hermanto. (Z-1)