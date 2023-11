Sangat Dermawan, Ini Top 10 Filantropis di Seluruh Dunia

BAGAIMANA menurutmu kita bisa mengubah dunia? Tanpa berpikir panjang, Brooke Jones, Wakil Presiden, The Random Acts of Kindness Foundation, menjawab kita harus menjadikan berbuat kebaikan sebagai kebiasaan, bukan pengecualian. Itulah misi Jones secara personal dan juga misi The Random Acts of Kindness Foundation selama waktu yang cukup lama. Manusia menghabiskan begitu banyak waktu dan energi fokus pada aspek negatif yang memengaruhi kita. Saat momen kebaikan muncul, rasanya seakan-akan beban telah terangkat, meski hanya sejenak. Ini indah dan membuat kita merasa baik, hingga tersenyum. Untuk sekelompok orang dengan berkat di atas rata-rata, aksi kebaikan mereka diungkapkan dengan memberikan donasi. Mereka adalah para pelaku filantropi atau seseorang yang dermawan kepada sesama. Para dermawan yang menghindari sorotan ini, memberikan sumbangan tanpa gembar-gembor. Baca juga: Yayasan Bakti Barito Raih Penghargaan Aksi SDG Indonesia 2023 Namun tak dapat dihindari jika nama mereka muncul sebagai donatur. Meskipun demikian, mungkin lebih baik tidak menyebutkan nama mereka, karena itu akan melibatkan mereka dalam hal yang sebenarnya ingin mereka hindari. Berikut adalah top 10 filantropis di seluruh dunia, menurut peakng.com. Baca juga: Tanoto Foundation Komitmen Tanamkan Investasi Sosial 1. Jamsetji Tata : US$102,4 miliar Jamsetji Tata adalah dermawan terbesar yang pernah tercatat dan sulit untuk melampaui kontribusinya dalam hal amal. Jumlah uang yang telah dia sumbangkan lebih besar daripada kekayaan total beberapa negara kecil. Ia merupakan seorang pelopor industri India yang dengan kerja keras, wawasan, dan dedikasinya, membangun Tata Group, konglomerasi terbesar di India. Jamsetji Tata bukan hanya seorang pria, dia adalah seorang visioner. Dia membangun kehidupan yang baik untuk keluarganya, dan ia ingin memperluasnya ke seluruh dunia. Dia tahu hal itu tidak bisa dicapai dalam hidupnya, dan oleh karena itu, dia mendirikan sebuah yayasan dan memberikan besar. Fokus utamanya adalah pendidikan dan kesehatan. 2. Bill Gates: US$75,8 miliar Bill Gates dinobatkan sebagai orang terkaya di dunia selama lebih dari dua dekade. Dia mendirikan Microsoft, merek teknologi komputer terbesar di dunia. Meskipun dia telah mengambil langkah mundur dari posisi sebagai orang terkaya di dunia, pengaruh dan rasa hormatnya tidak pudar di seluruh dunia. Bill Gates adalah sosok yang vokal, membimbing dunia menuju jalur yang benar dengan memberikan peringatan tentang perkembangan kecerdasan buatan, kemiskinan ekstrem, pelayanan kesehatan yang tidak memadai di negara miskin, dan ketidaksiapan menghadapi wabah penyakit. Dia menggunakan suaranya untuk menyebarkan peringatan ini, dan juga menggunakan uangnya untuk membuat perbedaan. 3. Warren Buffett: US$32,1 miliar Warren Buffett adalah investor Amerika yang ikonik. Dia dikenal sebagai Oracle of Omaha. Dia bukan hanya seorang investor, dia adalah seseorang yang diidolakan oleh generasi muda. Dia menggunakan platformnya untuk mengajarkan prinsip keuangan yang baik. Warren Buffett juga menyumbangkan uangnya untuk tujuan amal, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan pencegahan AIDS. Dia juga meluangkan waktunya untuk menjadi anggota dewan penasihat berbagai organisasi yang bekerja dengan pemerintah untuk membawa harapan dan bantuan kepada masyarakat. 4. George Soros: US$32 miliar George Soros telah menyumbangkan lebih dari US$32 miliar dari kekayaannya, dan sekarang memiliki nilai sekitar US$9 miliar. Dia menghasilkan uang sebagai pengelola dana lindung nilai dan tahu tentang seni memperbanyak modal. Dia juga seorang penulis dan dorongan batinnya untuk menciptakan dunia yang lebih baik telah mendorongnya untuk memberikan sebagian besar kekayaannya untuk amal. Fokus utamanya adalah kesehatan, hak asasi manusia, dan reformasi sosial. Dia telah mendanai gerakan politik dan mendukung publikasi yang bertujuan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. 5. Azim Premji: US$21 miliar Azim Premji adalah seorang pengusaha, bisnisnya bergerak di industri IT, dan dia dikenal sebagai Czar sektor IT India. Dia adalah ketua Wipro, sebuah perusahaan yang menyediakan solusi berbasis komputer untuk bisnis. Azim Premji telah mundur dari urusan sehari-hari Wipro. Sekarang dia lebih banyak terlibat dengan pekerjaan amalnya, meskipun dia masih menjabat sebagai ketua perusahaan. Fokus dari pekerjaan amalnya adalah Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Sosial. Dia telah memberikan lebih dari US$21 miliar untuk amal di berbagai bidang ini. 6. MacKenzie Scott: US$14 miliar MacKenzie Scott adalah mantan istri pengusaha dan miliarder Amerika Jeff Bezos, pendiri Amazon. Dia memiliki 4% saham di Amazon, yang setara dengan lebih dari US$29 miliar. Ia telah menyumbangkan US$14 miliar dari kekayaan pribadinya, dan memfokuskan sumbangannya pada organisasi yang mempromosikan penyebab seperti Kesetaraan Rasial, Perubahan Iklim, dan komunitas LGBTQ. 7. Michael Bloomberg: US$12,7 miliar Michael Bloomberg adalah salah satu tokoh bisnis dan politik paling terkemuka di Amerika. Ia telah menjadi salah satu warga negara terkemuka di negara ini berkat kesuksesannya di dunia bisnis. Dia bekerja dengan perusahaan layanan keuangan sebelum mendirikan Bloomberg LLC, salah satu perusahaan informasi keuangan terkemuka di dunia. Ia juga menjadi Wali Kota New York untuk waktu yang lama. Ia meluncurkan kampanye presiden yang paling banyak didanai sendiri yang pernah ada di AS, membuktikan kapasitas keuangannya. Michael Bloomberg telah menyumbangkan lebih dari US$12 miliar untuk tujuan baik, terutama yang terkait dengan lingkungan, pendidikan, kesehatan masyarakat, dan seni. 8. Li Ka-shing: US$10,7 miliar Li Ka-shing adalah seorang miliarder investor dan pengusaha asal Hong Kong. Dia adalah pendiri bersama CK Hutchinson Holdings, konglomerat yang mengendalikan beberapa pelabuhan di seluruh dunia. Selain itu, perusahaannya adalah pengecer kecantikan dan kesehatan terbesar di Eropa dan Asia. Li Ka-shing tidak pelit dengan uang yang dia hasilkan, dia telah beramal dengan murah hati untuk penyebab baik di seluruh dunia; terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Sumbangannya diperkirakan sekitar US$10,7 miliar. 9. Andrew Carnegie: US$9,5 miliar Andrew Carnegie adalah Czar industri baja Amerika pada abad ke-19. Dia mendirikan Carnegie Steel Company dan mengembangkan industri tersebut. Ia menjadi salah satu orang Amerika terkaya dalam sejarah; tetapi dia tidak merayakan statusnya, dia menggunakan kekayaannya untuk mendanai usaha amal di AS, Inggris, dan Skotlandia. 10. Elon Musk: US$7,6 miliar Elon Musk lahir di Afrika Selatan, tetapi sebagian besar hidupnya dihabiskan di Amerika. Kekayaannya sebagian besar berasal dari kesuksesan merek kendaraan listriknya, Tesla. Ia telah menyumbangkan secara besar-besaran untuk penyebab terkait pendidikan ilmu pengetahuan, energi terbarukan, dan ia aktif memberikan bantuan khususnya selama pandemi covid-19. (Z-3)

BAGAIMANA menurutmu kita bisa mengubah dunia? Tanpa berpikir panjang, Brooke Jones, Wakil Presiden, The Random Acts of Kindness Foundation, menjawab kita harus menjadikan berbuat kebaikan sebagai kebiasaan, bukan pengecualian.

Itulah misi Jones secara personal dan juga misi The Random Acts of Kindness Foundation selama waktu yang cukup lama. Manusia menghabiskan begitu banyak waktu dan energi fokus pada aspek negatif yang memengaruhi kita. Saat momen kebaikan muncul, rasanya seakan-akan beban telah terangkat, meski hanya sejenak. Ini indah dan membuat kita merasa baik, hingga tersenyum.

Untuk sekelompok orang dengan berkat di atas rata-rata, aksi kebaikan mereka diungkapkan dengan memberikan donasi. Mereka adalah para pelaku filantropi atau seseorang yang dermawan kepada sesama. Para dermawan yang menghindari sorotan ini, memberikan sumbangan tanpa gembar-gembor.

Baca juga: Yayasan Bakti Barito Raih Penghargaan Aksi SDG Indonesia 2023

Namun tak dapat dihindari jika nama mereka muncul sebagai donatur. Meskipun demikian, mungkin lebih baik tidak menyebutkan nama mereka, karena itu akan melibatkan mereka dalam hal yang sebenarnya ingin mereka hindari.

Berikut adalah top 10 filantropis di seluruh dunia, menurut peakng.com.

Baca juga: Tanoto Foundation Komitmen Tanamkan Investasi Sosial

1. Jamsetji Tata : US$102,4 miliar

Jamsetji Tata adalah dermawan terbesar yang pernah tercatat dan sulit untuk melampaui kontribusinya dalam hal amal. Jumlah uang yang telah dia sumbangkan lebih besar daripada kekayaan total beberapa negara kecil. Ia merupakan seorang pelopor industri India yang dengan kerja keras, wawasan, dan dedikasinya, membangun Tata Group, konglomerasi terbesar di India.

Jamsetji Tata bukan hanya seorang pria, dia adalah seorang visioner. Dia membangun kehidupan yang baik untuk keluarganya, dan ia ingin memperluasnya ke seluruh dunia. Dia tahu hal itu tidak bisa dicapai dalam hidupnya, dan oleh karena itu, dia mendirikan sebuah yayasan dan memberikan besar. Fokus utamanya adalah pendidikan dan kesehatan.

2. Bill Gates: US$75,8 miliar

Bill Gates dinobatkan sebagai orang terkaya di dunia selama lebih dari dua dekade. Dia mendirikan Microsoft, merek teknologi komputer terbesar di dunia. Meskipun dia telah mengambil langkah mundur dari posisi sebagai orang terkaya di dunia, pengaruh dan rasa hormatnya tidak pudar di seluruh dunia.

Bill Gates adalah sosok yang vokal, membimbing dunia menuju jalur yang benar dengan memberikan peringatan tentang perkembangan kecerdasan buatan, kemiskinan ekstrem, pelayanan kesehatan yang tidak memadai di negara miskin, dan ketidaksiapan menghadapi wabah penyakit. Dia menggunakan suaranya untuk menyebarkan peringatan ini, dan juga menggunakan uangnya untuk membuat perbedaan.

3. Warren Buffett: US$32,1 miliar

Warren Buffett adalah investor Amerika yang ikonik. Dia dikenal sebagai Oracle of Omaha. Dia bukan hanya seorang investor, dia adalah seseorang yang diidolakan oleh generasi muda. Dia menggunakan platformnya untuk mengajarkan prinsip keuangan yang baik.

Warren Buffett juga menyumbangkan uangnya untuk tujuan amal, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan pencegahan AIDS. Dia juga meluangkan waktunya untuk menjadi anggota dewan penasihat berbagai organisasi yang bekerja dengan pemerintah untuk membawa harapan dan bantuan kepada masyarakat.

4. George Soros: US$32 miliar

George Soros telah menyumbangkan lebih dari US$32 miliar dari kekayaannya, dan sekarang memiliki nilai sekitar US$9 miliar. Dia menghasilkan uang sebagai pengelola dana lindung nilai dan tahu tentang seni memperbanyak modal.

Dia juga seorang penulis dan dorongan batinnya untuk menciptakan dunia yang lebih baik telah mendorongnya untuk memberikan sebagian besar kekayaannya untuk amal. Fokus utamanya adalah kesehatan, hak asasi manusia, dan reformasi sosial. Dia telah mendanai gerakan politik dan mendukung publikasi yang bertujuan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik.

5. Azim Premji: US$21 miliar

Azim Premji adalah seorang pengusaha, bisnisnya bergerak di industri IT, dan dia dikenal sebagai Czar sektor IT India. Dia adalah ketua Wipro, sebuah perusahaan yang menyediakan solusi berbasis komputer untuk bisnis. Azim Premji telah mundur dari urusan sehari-hari Wipro. Sekarang dia lebih banyak terlibat dengan pekerjaan amalnya, meskipun dia masih menjabat sebagai ketua perusahaan.

Fokus dari pekerjaan amalnya adalah Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Sosial. Dia telah memberikan lebih dari US$21 miliar untuk amal di berbagai bidang ini.

6. MacKenzie Scott: US$14 miliar

MacKenzie Scott adalah mantan istri pengusaha dan miliarder Amerika Jeff Bezos, pendiri Amazon. Dia memiliki 4% saham di Amazon, yang setara dengan lebih dari US$29 miliar. Ia telah menyumbangkan US$14 miliar dari kekayaan pribadinya, dan memfokuskan sumbangannya pada organisasi yang mempromosikan penyebab seperti Kesetaraan Rasial, Perubahan Iklim, dan komunitas LGBTQ.

7. Michael Bloomberg: US$12,7 miliar

Michael Bloomberg adalah salah satu tokoh bisnis dan politik paling terkemuka di Amerika. Ia telah menjadi salah satu warga negara terkemuka di negara ini berkat kesuksesannya di dunia bisnis. Dia bekerja dengan perusahaan layanan keuangan sebelum mendirikan Bloomberg LLC, salah satu perusahaan informasi keuangan terkemuka di dunia. Ia juga menjadi Wali Kota New York untuk waktu yang lama. Ia meluncurkan kampanye presiden yang paling banyak didanai sendiri yang pernah ada di AS, membuktikan kapasitas keuangannya.

Michael Bloomberg telah menyumbangkan lebih dari US$12 miliar untuk tujuan baik, terutama yang terkait dengan lingkungan, pendidikan, kesehatan masyarakat, dan seni.

8. Li Ka-shing: US$10,7 miliar

Li Ka-shing adalah seorang miliarder investor dan pengusaha asal Hong Kong. Dia adalah pendiri bersama CK Hutchinson Holdings, konglomerat yang mengendalikan beberapa pelabuhan di seluruh dunia. Selain itu, perusahaannya adalah pengecer kecantikan dan kesehatan terbesar di Eropa dan Asia.

Li Ka-shing tidak pelit dengan uang yang dia hasilkan, dia telah beramal dengan murah hati untuk penyebab baik di seluruh dunia; terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Sumbangannya diperkirakan sekitar US$10,7 miliar.

9. Andrew Carnegie: US$9,5 miliar

Andrew Carnegie adalah Czar industri baja Amerika pada abad ke-19. Dia mendirikan Carnegie Steel Company dan mengembangkan industri tersebut. Ia menjadi salah satu orang Amerika terkaya dalam sejarah; tetapi dia tidak merayakan statusnya, dia menggunakan kekayaannya untuk mendanai usaha amal di AS, Inggris, dan Skotlandia.

10. Elon Musk: US$7,6 miliar

Elon Musk lahir di Afrika Selatan, tetapi sebagian besar hidupnya dihabiskan di Amerika. Kekayaannya sebagian besar berasal dari kesuksesan merek kendaraan listriknya, Tesla. Ia telah menyumbangkan secara besar-besaran untuk penyebab terkait pendidikan ilmu pengetahuan, energi terbarukan, dan ia aktif memberikan bantuan khususnya selama pandemi covid-19. (Z-3)