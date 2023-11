Cara Membalas Panggilan Interview Lewat Surel dan Whatsapp serta Contohnya

SEBAGIAN besar individu mungkin akan mengalami kesulitan atau kebingungan saat dihadapkan dengan tugas merespon panggilan kerja melalui surat elektronik (surel). Menanggapi surel undangan wawancara bukanlah suatu langkah yang bisa diambil dengan sembarangan, sebab hal tersebut dapat mencerminkan tingkat etika dan ketertarikan seorang pekerja terhadap kesempatan wawancara yang ditawarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, merupakan hal yang sangat diharapkan untuk memberikan respons yang tidak hanya cepat namun juga dipertimbangkan, sebagai bukti keseriusan dan profesionalisme dalam menghadapi proses rekrutmen tersebut. Idealnya, seorang pelamar diharapkan untuk memberikan tanggapan atas undangan wawancara melalui surel sesegera mungkin setelah menerima pemberitahuan tersebut dari perusahaan. Tindakan ini bukan hanya mencerminkan kesiapan dan tanggapnya seorang calon pekerja terhadap kesempatan yang diberikan, tetapi juga menunjukkan rasa hormat terhadap waktu dan proses seleksi perusahaan. Membalas surel panggilan interview di hari yang sama dapat dianggap sebagai langkah tercepat dan termudah yang dapat diambil, memberikan kesan positif atas tingkat responsivitas dan antusiasme seorang pelamar. Dengan merespon undangan wawancara secara segera, seorang pelamar tidak hanya menegaskan penerimaan surel tersebut, tetapi juga menyatakan dengan jelas dan tegas kesediaannya untuk mengikuti wawancara pada tanggal yang telah ditentukan. Hal ini dapat memberikan kepercayaan tambahan kepada perusahaan bahwa pelamar memiliki komitmen yang tinggi terhadap proses seleksi dan siap untuk memberikan kontribusi maksimal. Oleh karena itu, dalam konteks ini, kecepatan, ketepatan, dan kesediaan untuk berkolaborasi menjadi kunci utama dalam membentuk impresi yang positif selama proses rekrutmen. Cara merespon surel panggilan interview Saat merespon surel panggilan interview, perhatikan struktur yang rinci dan terorganisir. Mulai dari alamat surel penerima, pastikan keakuratannya untuk menghindari keterlambatan atau ketidaksesuaian dalam pengiriman. Seiring dengan itu, subjek surel memiliki peran penting dalam memberikan gambaran isi pesan. Meskipun beberapa kali membalas langsung bisa dianggap cukup, situasi tertentu mungkin memerlukan perubahan subjek untuk memastikan kesesuaian konten, contohnya "Konfirmasi Permohonan Wawancara – (Nama Kamu)". Salam pembuka yang formal serta ungkapan terima kasih atas undangan wawancara adalah langkah awal yang mencerminkan sopan dan menghargai peluang yang diberikan. Mentransisikan ke pokok tujuan email, jadikan ungkapan kesediaan untuk mengikuti jadwal wawancara jelas dan konsis. Keterbukaan dan kejelasan dalam penyampaian pesan menjadi kunci utama untuk memastikan pesan yang disampaikan sesuai dengan niat dan harapan. Jika terdapat kendala yang membuatmu tidak dapat menghadiri jadwal yang telah ditetapkan, tawarkan alternatif dengan rincian yang spesifik. Hal ini mencerminkan sikap fleksibilitas dan kerjasama yang positif, mengindikasikan kesiapan untuk beradaptasi dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu, pertimbangkan untuk menanyakan informasi lebih lanjut terkait kelengkapan yang perlu dipersiapkan pada saat wawancara. Sikap proaktif dalam memperoleh informasi ini dapat memberikan kesan bahwa kamu memiliki tingkat kesiapan dan keprofesionalan yang tinggi. Dalam menyusun surel, pastikan kalimat penutup dan sapaan penutup sesuai dengan norma formalitas. Ungkapkan rasa terima kasih sekali lagi, dan tambahkan nama beserta nomor kontakmu. Meskipun perusahaan mungkin sudah memiliki data ini, memberikan informasi ini secara langsung mencerminkan inisiatif dan kesiapanmu untuk memudahkan komunikasi. Surel balasanmu bukan hanya merupakan tindakan rutin, tetapi juga kesempatan untuk membangun kesan profesional yang kuat, meningkatkan peluang sukses dalam proses rekrutmen, dan menegaskan bahwa kamu adalah calon yang berdedikasi dan memahami etika bisnis. Contoh balasan surel panggilan Interview #1 Yth, Ibu [nama recruiter] Terima kasih telah menghubungi dan memberi kesempatan mengikuti interview kerja untuk posisi [jelaskan posisi yang dilamar] di [nama perusahaan]. Saya dapat hadir pada sesi interview yang sudah dijadwalkan [sebutkan waktu dan lokasi atau media yang digunakan untuk interview]. Saya sangat menantikan untuk bertemu langsung dengan Anda dan berbicara lebih banyak terkait posisi ini dan kesempatan bekerja di perusahaan Anda. Mohon informasikan kepada saya apabila ada informasi atau dokumen tambahan yang perlu saya persiapkan sebelum interview. Hormat saya, [nama kamu] [nomor telepon] [alamat email] Contoh Balasan Email Panggilan Interview #2 Yth, Bapak [nama recruiter] Sebelumnya, terima kasih atas undangan interview dan kesempatan yang telah Bapak berikan kepada saya. Namun, saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak dapat melanjutkan sesi wawancara kerja untuk [nama posisi yang dilamar] di [nama perusahaan] tersebut karena saya sudah mendapatkan penawaran di perusahaan lain untuk posisi yang sama [sebutkan alasan penolakan]. Maaf karena tidak dapat melanjutkan sesi interview kerja di perusahaan Bapak. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah Anda berikan. Saya menikmati proses rekrutmen di perusahaan Anda. Semoga, kita dapat bekerja sama di lain waktu dan kesempatan. Dengan hormat, [nama kamu] [nomor telepon] [alamat email] Contoh Balasan Email Panggilan Interview #3 Dear [nama recruiter] Thank you for the invitation to interview for the Copywriter role at PT Bahagia Selalu. I am available this Monday at 2:30 PM, and I look forward to meeting with you to discuss this position in more detail. Please let me know if I can provide any additional information or documents prior to the interview. Best regards, [nama kamu] [nomor telepon] [alamat email] Contoh Balasan Email Panggilan Interview #4 Yth, Ibu [nama recruiter] Terima kasih atas undangan interview yang telah diberikan kepada saya untuk posisi Content Writer di PT ABC123. Saya sangat menantikan dan menghargai kesempatan ini. Sayangnya, saya berhalangan untuk mengikuti sesi wawancara yang telah ditentukan karena [sebutkan alasan kamu]. Jika Anda berkenan, saya memohon untuk melakukan perubahan jadwal wawancara menjadi 16 Juni, pukul 14.00 WIB atau waktu lain yang cocok untuk Anda. Besar harapan saya untuk mengikuti wawancara ini. Semoga Anda berkenan untuk mempertimbangkannya kembali. Hormat saya, [nama kamu] [nomor telepon] [alamat email] Contoh Balasan Email Panggilan Interview #5 Kepada Yth. Bapak [nama recruiter] HR Department PT. XYZ Selamat pagi, Pak Arga. Saya ingin memohon maaf karena baru membalas email undangan interview yang Bapak kirimkan pada tanggal 20 Juli 2022 lalu, karena email tersebut masuk ke dalam bagian spam email. Besar harapan saya untuk kembali mendapatkan kesempatan serta jadwal interview, karena saya sangat ingin bergabung di PT. XYZ sebagai Content Writer. Terima kasih atas pengertian dan kesempatan yang Bapak berikan. Hormat saya, [nama kamu] [nomor telepon] [alamat email] Contoh Balasan Email Panggilan Interview #6 Kepada Yth. Bapak [nama recruiter] HR Department PT. 1234 Selamat pagi, Pak [nama rekruter]. Terima kasih atas keputusan penerimaan saya di PT. 1234 sebagai Digital Marketer. Saya sangat senang untuk menerima posisi ini, dan siap bekerja mulai tanggal 1 Agustus, sesuai diskusi kita sebelumnya. Saya juga sudah sepenuhnya mengerti dan menyetujui besaran gaji serta benefit yang tertulis pada surat penawaran kerja Anda. Seperti yang telah disepakati, saya akan menerima gaji pokok sebesar Rp. X.XXX.XXX dan benefit asuransi kesehatan. Sekali lagi, saya berterima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang Anda berikan, juga sangat antusias untuk segera bergabung di perusahaan Anda. Hormat saya, [nama kamu] [nomor telepon] [alamat email]

