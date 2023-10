11 Santri Inspiratif Dapat Penghargaan

ISLAM Nusantara Center (INC) bekerjasama dengan DPR RI dan MPR RI memberikan penghargaan kepada santri dan pesantren inspiratif Nasional bertajuk Santri Of The Year 2023. Acara ini diselenggarakan dalam rangka memberi penghargaan kepada santri dan pesantren inspiratif sebagai upaya menumbuhkan inspirasi di kalangan santri dan pesantren di Indonesia.



Pemberian penghargaan akan dilaksanakan pada hari Minggu 29 Oktober 2023 di Nusantara IV komplek DPR/MPR Ri senayan.



Menurut, Direktur Islam Nusantara Center M. Aly Taufiq, tokoh-tokoh santri diserap dari masukan masyarakat melalui platform media. Kemudian masukan tersebut dipilih tiga dari masing-masih kategori oleh tim juri. Setelah itu, dipersilakan kepada masyarakat untuk vote melalui polling online di santriinspirasi dot com.

“Tahun ini ada sekitar lima ratus ribu yang ikut vote dan ribuan usulan yang masuk di redaksi panitia. Proses polling juga disertai penelusuran rekam jejak dan penilaiain oleh juri yang berasal dari para dewan pakar Islam Nusantara Center,” ungkap Aly Taufiq dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (30/10).



Menurut Aly, dari proses tersebut panitia telah menetapkan pemenang Santri Of The Year 2023. Mereka adalah sebagai berikut.

1. Santri Inspiratif Bidang Kepemimpinan Nasional; Mochammad Afifuddin, (Anggota KPU)



2. Santri Inspiratif Bidang Kepemimpinan Propinsi; Dr. H. Emil Elestianto Dardak, B.Bus., M.Sc, (Wakil Gubernur Jawa Timur)



3. Santri Inspiratif Bidang Kepemimpinan Kabupaten/Kotamadya; H. Ahmad Muhdlor Ali, S.IP,



4. Santri Inspiratif Bidang Seni dan Budaya ; Ahmad Faisal Imron, (Sastrawan, Penyair & Pelukis)



5. Santri Inspiratif Bidang Dakwah ; Hanan Attaki, (Banda Aceh – Aceh dan Bandung)



6. Santri Inspiratif Bidang Pendidikan ; Prof. Akhmad Muzakki, M.Ag., Ph.D, (Rektor UIN Sunan Ampel-Surabaya)



7. Santri Inspiratif Bidang Wirausaha/Entrepreneur ; Ali Sarbani, (Pengusaha Properti-Semarang_Jawa Tengah)



8. Pesantren Salaf Inspiratif ; Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan- Jawa Timur



9. Pesantren Modern Inspiratif ‘ Pondok Pesantren Darul Muttaqien, Bogor-Jawa Barat



10. Pesantren Entrepreneur Inspiratif ; Pondok Pesantren Metal Muslim Al-Hidayat, Pasuruan-Jawa Timur



11. Pesantren Takhassus Inspiratif ; Pondon Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Asy’ariyyah, Wonosobo-Jawa Tengah_ Tahfidz al-qur’an.

Melalui Santri Of The Year, diharapkan mampu memberikan isnpirasi kepada dunia pesantren agar semangat sekaligus memperkenalkan santri dan pesantren yang menjadi nominator secara luas. Karena itu, ajang ini akan dilaksanakan setiap tahun. (Z-10)