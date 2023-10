Mal Ciputra Jakarta Gelar Kampanye Edukasi Bahaya Kanker Payudara

Mal Ciputra Jakarta menggelar Pink Ribbon Campaign dalam rangka memperingati Hari Kanker Payudara Sedunia. Kampanye tersebut telah berlangsung sejak 25 Oktober hingga 5 November mendatang di Center Court Mal Ciputra Jakarta.

General Manager Mal Ciputra Jakarta, Ferry Irianto, mengatakan tujuan kampanye tersebut adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya kanker payudara dan kanker serviks, serta memberi pesan-pesan positif tentang pencegahan dini dan penanggulangannya.

Ferry menyampaikan komitmen mereka untuk menyelenggarakan kegiatan sosial ini setiap tahun sebagai wujud kepedulian mereka dalam memberikan edukasi tentang kanker payudara kepada pengunjung.

Baca juga: Penanganan Kanker Payudara Masih jadi PR Besar Indonesia

“Kami memegang komitmen kami untuk rutin menyelenggarakan kegiatan sosial ini selama Oktober setiap tahun sebagai wujud kepedulian untuk memberikan edukasi dan sosialisasi bahaya kanker payudara kepada pengunjung. Kami ingin mendukung para penyintas kanker payudara sesuai dengan slogan yang kami usung ‘Happiness is Me'. Kami berharap dapat memberikan kontribusi positif kepada semua pihak untuk bersama-sama mendukung Pink Ribbon Campaign," jelas Ferry.

Pada puncak acara, yaitu pada Kamis (26/10) ada serangkaian kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang kanker payudara dan serviks, termasuk talkshow dengan pembicara ahli dan kehadiran Andien sebagai penyanyi yang peduli terhadap kanker payudara. Acara ini juga mencakup fashion show, penampilan dari survivor kanker, live mural, dan merajut "knockers" bersama.

Baca juga: Pemeriksaan Dini Kanker Payudara Perbesar Peluang Kesembuhan

Selain itu, akan ada beragam kegiatan lain selama event berlangsung, seperti cooking demo, workshop class, beauty demo, talkshow, pound fit, taichi, line dance, dan bazaar produk-produk pilihan dalam Woman's Bazaar dari Tokopedia. Tokopedia bekerjasama dengan Mal Ciputra Jakarta sebagai e-commerce resmi dalam kampanye Pink Ribbon Campaign.

Melalui kampanye ini, pengunjung dapat berbelanja berbagai produk rumah tangga, fesyen, kecantikan, makanan, minuman, olahraga, dan hobi, sekaligus meningkatkan kesadaran tentang kanker payudara. Tokopedia berharap dapat terus mendukung pelaku usaha di Indonesia dan membantu pemerataan ekonomi nasional.

Dalam penyelenggaraannya, Mal Ciputra Jakarta berkolaborasi dengan beberapa yayasan, seperti Yayasan Kanker Indonesia Provinsi DKI Jakarta (YKI), Yayasan Kanker Payudara Indonesia (YKPI), Cancer Information and Support Center (CISC), dan Knitted Knockers Indonesia (KKI), untuk menyebarkan pentingnya deteksi dini melalui Pemeriksaan Mamografi dan Pemeriksaan Pap Smear secara Gratis kepada pengunjung Member CL Club Mal Ciputra Jakarta. Mereka juga mengadakan berbagai kegiatan seperti talkshow, fashion campaign, dan merajut knockers atau payudara artificial/buatan untuk para survivor kanker payudara yang sudah menjalani operasi pengangkatan payudara.

Kanker payudara merupakan jenis kanker yang menduduki peringkat pertama dalam jumlah kasus kanker di Indonesia. Di Indonesia terdapat 68.858 kasus baru kanker payudara dari total 396.914 kasus kanker, dan sebagian besar terdeteksi pada stadium lanjut. Kanker serviks juga merupakan masalah serius, dengan diperkirakan 36.633 kasus baru dan 21.003 kematian di Indonesia. (Z-11)