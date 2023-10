Lulusan Perguruan Tinggi Harus Jadi Bagian Solusi Persoalan Masyarakat

REKTOR Universitas Matana, Franky Jamin, FCCA, FCMA, CGMA mengatakan bahwa saat ini lulusan perguruan tinggi menghadapi tantangan dan permasalahan, yang harus dihadapi dan mereka harus bisa memberikan solusi persoalan di masyarakat.

“Jadilah bagian dari solusi untuk berbagai tantangan dan permasalahan yang kita hadapi, kiranya Anda semua akan terus berusaha dan unggul melalui kepemimpinan atas keberlanjutan dan kewirausahaan demi masa depan yang lebih baik dan dapat mengharumkan nama keluarga, almamater, dan bangsa Indonesia,” kata Rektor Universitas Matana, Franky Jamin dalam pidatonya di depan para wisudawan di Grand Ballroom Hotel Atria Gading Serpong.

Sebanyak 150 wisudawan dinyatakan lulus sebagai sarjana dari 9 program studi.Universitas Matana telah menggelar Wisuda ke-5 dan Dies Natalis ke-9 dengan tema “Excel through Leadership in Sustainability and Entrepreneurship".

Salah satu wisudawan terbaik angkatan ini, Gabriella Mayrene dari program studi Manajemen angkatan 2019 dengan IPK 3,98 mengatakan bahwa selama berkuliah tidak hanya menambah ilmu tetapi juga dibimbing bagaimana mempraktikkan ilmunya di masyarakat serta menjadi bagian dari solusi dibutuhkan masyarakat. (N-1)