Ramaikan Momen Tahun Baru 2024, Hotel Fieris Rawamangun Usung Tema 'Colorful Party' 

HOTEL Fieris Rawamangun mengusung tema 'Colorful Party' untuk meramaikan momen tahun baru 2024. Keunikan tema yang mengusung tahun 90-an itu jadi salah satu identitas tersendiri buat hotel yang dikelola oleh Hotel Fieris Group.

"Kami akan memberikan sesuatu yang lebih menyenangkan bagi seluruh pengunjung Hotel Fieris Rawamangun dengan menghadirkan nuansa tahun 90-an pada saat perayaan malam tahun baru 2024," jelas Bryan Christofer, Marcom Hotel Fieris Rawamangun, Selasa (24/10/2023).

Bryan melanjutkan, para tamu yang datang bakal disuguhi berbagai kemeriahan. Ada dua paket tahun baru yang bisa dipilih. Untuk diawal tersedia tiket early bird dengan harga promo Rp170.000 nett pada periode sekarang sampai pertengahan November, dengan beli 10 tiket maka akan mendapatkan gratis 1 tiket.

The Colorful Party turut mengundang bintang tamu 'indie' lokal yaitu Aji Logig yang akan berkolaborasi dengan Duramboys DJ Koplo lokal, kemudian ada The Matters Band & On We Band yang turut meramaikan.Tak lupa Fieris Dance Performance akan turut memanjakan mata para hadirin yang datang.

Tiket dijual seharga Rp 185 ribu mulai pertengahan november sampai waktu hari - H. para hadirinpun dapat menikmati all you can eat dinner di tengah-tengah ambience tahun 90-an, jangan lupa banyak games, door prize, dan grandprize menarik," ucap Bryan.

Info lebih lanjut bisa didapatkan dengan mengunjungi akun Instagram @fierishotels. Reservasi dan informasi lebih lanjut juga bisa didapatkan dengan menghubungi nomor WhatsApp 0811-9930-338 (Reservasi) atau 0813-8929-3181 (KayuArum)

"Tentunya kami sangat menantikan Anda untuk menikmati kemeriahan Tahun Baru yang kami tawarkan," kata Bryan. (RO/S-4)