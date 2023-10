OSIM Hadirkan uVision Air Bantu Relaksasi Mata yang Lelah dan Tegang 

MENINGKATNYA waktu yang dihabiskan di depan layar komputer di lingkungan kerja akan mengakibatkan gangguan pada mata manusia. Permasalahan seperti ketegangan mata, kelelahan mata, dan gangguan penglihatan akan menjadi semakin umum.

Data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan bahwa dari 2,2 miliar orang di seluruh dunia yang memiliki gangguan penglihatan atau kebutaan, setidaknya 1 miliar memiliki gangguan penglihatan yang bisa dicegah atau belum diatasi . Ini setara dengan sekitar 25% dan 14% dari populasi dunia tahun 2020, masing-masingnya .

Secara spesifik, berdasarkan survei yang diadakan International Labour Organization (ILO) dan International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB) menunjukkan bahwa sekitar 13 juta orang dalam populasi usia kerja global hidup dengan gangguan penglihatan yang bersumber dari pekerjaan mereka.

Hal ini adalah konsekuensi dari perkiraan 3,5 juta cedera mata pekerjaan yang terjadi setiap tahun (sekitar 1% dari semua cedera pekerjaan nonfatal) . Tingginya gangguan mata akibat kegiatan di lingkungan kerja dapat dicegah dengan perawatan mata secara maksimal.

Bertepatan dengan Hari penglihatan sedunia pada 12 Oktober 2023 yang mengangkat tema “Eyecare in the workplace”, OSIM, pemimpin global dalam produk kesehatan dan wellness, terus berkomitmen menyediakan produk canggih untuk merevolusi perawatan mata dan mendorong penglihatan lebih sehat bagi semua kalangan, terutama dengan fokus pada kesehatan mata di tempat kerja melalui uVision Air.

Head of Operation OSIM, Nova Audianto menyebutkan, “Tingginya gangguan mata akibat kegiatan di lingkungan kerja menjadi salah satu perhatian utama kami dalam OSIM."

"Penglihatan yang baik memungkinkan kita untuk memiliki kualitas hidup yang lebih baik, selain itu kurangnya istirahat pada mata juga dapat menimbulkan kerutan di sekitar mata, hingga lingkaran hitam dibawah mata. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua untuk menjaga kesehatan mata,” jelas Nova dalam keterangan, Jumat (13/10).

“Hari Penglihatan Sedunia, yang diperingati setiap tahun pada hari Kamis kedua bulan Oktober, adalah hari yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran tentang gangguan penglihatan dan kebutaan di seluruh dunia," jelasnya,

"OSIM berkomitmen pada tujuan ini dan kembali memperkenalkan uVision Air sebagai langkah kunci untuk meningkatkan kesehatan mata bagi individu dan komunitas di seluruh dunia, terutama di lingkungan kerja,” tambah Nova.

uVision Air adalah produk perawatan mata inovatif yang dirancang untuk memberikan relaksasi dan bantuan bagi mata yang lelah dan tegang.

Produk ini menggabungkan teknologi canggih, termasuk tekanan udara, hangat, dan getaran, untuk memberikan pengalaman pijat mata yang komprehensif.

"Pijatan lembut dan hangat menenangkan dari perangkat ini membantu mengurangi kelelahan mata, mengurangi ketegangan mata akibat waktu berjam-jam di depan layar komputer, dan meningkatkan kenyamanan mata secara keseluruhan hingga menghilangkan lingkaran hitam di bawah mata," terang Nova.

Nova juga menjelaskan bahwa uVision Air memiliki tiga program yang dapat dipilih bagi pengguna untuk menyesuaikan dengan kebutuhannya.

Yang pertama bagi pengguna yang sering tidur larut dan memiliki banyak kegiatan hingga malam hari sehingga memiliki jam tidur yang tidak pasti, maka dapat menggunakan program Soft mode : Sleep, digunakan untuk meningkatkan kualitas tidur dan penampilan dengan menghilangkan lingkaran hitam dibawah mata.

Bagi pengguna yang sering terpapar dengan cahaya biru dari layar gadget, maka dapat menggunakan program Medium mode : Energizer, yang berguna untuk menyegarkan mata anda dengan pijatan pada airbag dan menghadirkan ketenangan yang hangat.

Dan yang terakhir bagi pengguna yang merawat kulit di sekitar mata dengan baik untuk mencegah penuaan maka dapat menggunakan program Hard mode : Beauty, yang berguna untuk membalikkan tanda-tanda penuaan dengan pijatan airbag untuk efek pengencangan.

“Dengan produk uVision Air ini, kami mengambil langkah signifikan dalam mempromosikan kesehatan mata di lingkungan kerja dan menyediakan solusi untuk masalah yang semakin meningkat, yaitu kelelahan dan ketegangan mata. Cukup gunakan uVision Air selama 10 menit tiap hari untuk memperoleh hasil yang maksimal," tutup Nova.

uVision Air dapat dibeli dengan harga Rp. 2.999.000 pada www.osim.id ataupun di berbagai lokasi OSIM di Indonesia, seperti di offline store Plaza Indonesia, Senayan City, Kota Kasablanka, Plaza Senayan, Pacific Place, Gandaria City, PIK Avenue, Erajaya Digital Complex – PIK 2, Lippo Mall Puri, Summarecon Mall Serpong, Trans Studio Mall Bandung, Tunjungan Plaza Surabaya, Galaxy Mall Surabaya, Deli Park Medan, dan Mall Center Point Medan serta Online Official Store di Tokopedia, Shoppe, Blibli.com, dan Zalora. (RO/S-4)