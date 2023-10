Pertamina Patra Niaga Raih 4 Penghargaan Marketeers Editor’s Choice Award 2023

PT Pertamina Patra Niaga (PPN) berhasil meraih 4 penghargaan di ajang Merketeers Editor’s Choice Award 2023. Ajang ini merupakan bentuk penghargaan dewan editor Marketeers kepada merek-merek yang selama setahun terakhir melakukan terobosan-terobosan kreatif dan inovatif dalam pemasaran. Berbagai terobosan tersebut menjadi brand story yang pantas disebarluaskan.

Penghargaan tersebut diberikan untuk sejumlah program unggulan PPN, yaitu:

1. Turbo Ultimate Experience - Pertamina Grand Prix of Indonesia

Kategori Customer Engagement through Gamification of the Year

2. MyPertamina Tebar Hadiah

Kategori Loyalty Program in Mobile Apps of The Year

3. Bright Gas Cooking Competition

Kategori Creative Activation Program of The Year

4. Jalur MyPertamina – PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel

Kategori Local Service Solution of the Year

Baca juga: SAF Lolos Uji, Pertamina Patra Niaga Siapkan Infrastruktur untuk Penyalurannya

Direktur Perencanaan & Pengambangan Bisnis Pertamina Patra Niaga, Harsono Budi Santoso mengatakan, penghargaan merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen perusahaan yang konsisten untuk melakukan transformasi ke arah yang lebih baik serta melakukan praktik-praktik bisnis dan strategi perusahaan yang menunjang keberlanjutan bisnis Perusahaan kedepan.

“Penghargaan ini diharapkan menjadi spirit dan memacu Pertamina Patra Niaga untuk terus mengeluarkan inovasi, strategi dan transformasi baru kedepannya. Hal ini juga dilakukan sebagai komitmen perusahaan dalam memberikan layanan yang terbaik untuk para pelanggan setianya,” imbuh Harsono.

Adapun beberapa program unggulan seperti Turbo Ultimate Experience, merupakan program gamifikasi dengan sistem penukaran poin MyPertamina lap (putaran penuh dalam lintasan - red). Peserta dengan jumlah lap terbanyak akan mendapatkan hadiah, yaitu 10 orang mendapatkan hadiah VIP Ultimate Experience, tiket VIP Royal Box, akomodasi dan transportasi serta exclusive merchandise. Selain itu, 100 orang dengan lap terbanyak lainnya akan mendapatkan tiket nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia.

Baca juga: Pertamina dan Garuda Indonesia Sukses Uji Terbang Gunakan Sustainable Aviation Fuel

Selain itu, MyPertamina Tebar Hadiah adalah program loyalty berupa undian berhadiah sebagai bentuk apresiasi kepada pengguna setia aplikasi MyPertamina. Dibagi dalam 4 periode, mulai dari bulan Juni sampai dengan September 2023 yang akan diundi setiap bulan. Pelanggan setia dapat berkesempatan memenangkan hadiah mulai dari e-voucher, logam mulia, umrah, hingga 1unit Pajero Sport Dakar.

Sedangkan program Bright Gas Cooking Competition (BGCC) adalah program unggulan dari produk Pertamina yaitu Bright Gas, di mana BGCC ini merupakan kompetisi memasak untuk mencari dan menggali potensi 'Chef Rumahan' di Indonesia. Mengusung tema 'Masakan Rumahan Andalan Keluarga', sebanyak lebih dari 750 peserta dari seluruh Indonesia berpartisipasi di BGCC tahun ini.



CEO Marketeers Iwan Setiawan mengatakan, brand story yang kuat memiliki dua elemen pokok, yakni inovasi dan inspirasi. Menurut Iwan, di era sekarang, keberhasilan sebuah strategi pemasaran setidaknya ditentukan oleh kemampuan merek membangun 3E (engagement, experience, dan empowerment). Tiga hal ini pula yang mewarnai strategi pemasaran merek-merek yang memenangkan MECA pada tahun ini.

“Engagement bisa dibangun melalui beragam cara, seperti program loyalitas dan gamifikasi, aplikasi dan solusi digital, maupun komunitas. Experience bisa diciptakan dengan brand activation, penguatan CX melalui teknologi digital, dan experience center. Sedangkan empowerment dilakukan melalui edukasi pelanggan, pemberdayaan UKM, dan program keberlanjutan,” kata Iwan pada ajang Marketeers Editor’s Choice Award 2023 di CGV Grand Indonesia, Jakarta, Selasa (10/10).

Penerapan strategi pemasaran tersebut berhasil membawa dampak positif bagi 41 pemenang di ajang Merketeers Editor’s Choice Award 2023. Semua program yang menggunakan strategi ini telah memberikan dampak nyata bagi perusahaan, pelanggan, dan masyarakat. (RO/S-3)