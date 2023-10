Muhamad Viktor A Sin dari Cleaning Service Jadi General Manager

DI balik kesuksesan Hotel Episode Gading Serpong, ada sosok Muhamad Viktor A Sin. Ia adalah General Manager Hotel Episode Gading Serpong.

Jauh sebelum menjadi general manager, Viktor bekerja di industri hospitality dari nol. Viktor mulai magang di Hotel Horison, Ancol dan makanan cepat saji McDonald’s saat masih duduk di bangku Sekolah Menengah Industri Pariwisata (SMIP).

Setelah lulus dari SMIP pada 1995, Viktor menjadi cleaning service di Hotel Radisson, Pecenongan, Jakarta Pusat yang sekarang bernama Redtop. Di Hotel Radisson, Viktor bertugas membersihkan taman dan kamar hotel.

“Memang dulu kehidupan saya sangat susah ekonominya. Sulit, karena orang tua saya berpisah. Jadi saya harus bisa berdiri di kaki sendiri. Walaupun saya anak tunggal, saya tidak manja, saya harus mampu untuk memberikan yang terbaik kepada ibu saya” kata Viktor kepada Media Indonesia, Selasa (3/10).

Pria kelahiran Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 2 Oktober 1977 itu kemudian melanjutkan karirnya di Hotel Sheraton Bandara Soekarno-Hatta dan bekerja selama 10 tahun. Di hotel tersebut, ia bekerja sebagai waiters hingga menjadi manajer.

“Di situ 10 tahun. Itu pun karena bertemu jodoh yang menjadi istri saya. Jadi karena menikah kan salah satu harus pergi, jadi saya pergi,” katanya sambil tertawa.

Berkarier di industri hospitality selama lebih dari 28 tahun membuat Viktor kenyang pengalaman. Viktor bergabung dengan Hotel Episode Gading Serpong dengan posisi sebagai General Manager (GM) pada September 2021 sebelum hotel tersebut resmi berdiri.

Viktor mengaku sebelum bergabung di Episode Gading Serpong pada September 2021, Viktor pernah menjadi General Manager di Mercure Karawang. Viktor lalu direkrut menjadi GM di Hotel Episode Gading Serpong.

"Pengalamannya di preopening hotel menjadi salah satu alasan ia terpilih dan menyisihkan beberapa kandidat. Mungkin salah satu faktornya ya saya cukup kuat di pre-opening tujuh hotel sebelumnya. Lalu untuk posisi GM ini saya sudah pernah di Veranda Hotel, Fairfield by Marriott Surabaya, Four Points by Sheraton Balikpapan, kemudian di Mercure Karawang.” katanya.

Didapuk menjadi GM, Viktor memiliki tugas layaknya nakhoda kapal. Viktor mengarahkan para kepala divisi untuk mencapai target yang ditentukan.

Kemudian, Viktor juga mengimplementasikan visi misi perusahaan dan mencapai target pemasukan dari pemilik perusahaan. Menjadi nakhoda hotel baru, Viktor turut mengembangkan konsep Episode bersama pemilik.

Ia mengaku beruntung memiliki pemilik yang memiliki visi dan konsep hotel yang menarik dan berkarakter. Ia mengatakan pemilik ingin Hotel Episode Gading Serpong memiliki identitas budaya lokal.

Setelah itu, kemudian diputuskan hotel akan mengusung konsep budaya lokal Badui dan peranakan Chinese yang berada di Gading Serpong. Setiap lantai hotel memiliki konsep berbedabeda. Ada yang Baduy dan peranakan Chinese.

Di restoran pun begitu, ornamen dan busana pramusaji pun bergantian menggunakan baju adat Baduy dan peranakan Chinese. Dengan mengusung konsep tersebut,

Viktor menyebut Hotel Episode Gading Serpong dapat hadir sebagai salah satu pilihan akomodasi dan event venue bagi masyarakat, perusahaan swasta, maupun instansi pemerintahan di area Gading Serpong.

Ia mengatakan sejak berdiri dua tahun lalu, Episode Hotel Gading Serpong menerima penghargaan sebagai hotel terbaik pada 2022 dari Provinsi Banten dan Sandjong Spa salah fasilitas di Episode juga meraih penghargaan sebagai Spa Terbaik di Provinsi Banten Tahun 2023.”. (Faj/N-1)