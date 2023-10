Keberhasilan Transformasi dan Inovasi Digital Pelayanan Pelanggan PLN Meraih Dua Penghargaan Internasional

PT PLN (Persero) menjadi perusahaan energi yang mewakili Indonesia dari 16 negara di ajang Asian Experience Awards 2023. Pada acara penghargaan yang digelar di Marina Bay Sands Expo and Convention Center Singapura, Kamis (5/10) ini, PLN berhasil meraih dua penghargaan.

Kedua penghargaan itu, masing-masing adalah Indonesia User Experience of the Year untuk aplikasi PLN Mobile dan Indonesia Digital Experience of the Year untuk transformasi digital pada lini bisnis untuk kategori energi. Capaian ini merupakan hasil dari transformasi dan inovasi PLN sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan.

Asian Experience Awards 2023 diinisiasi oleh media The Asian Business Review (Charlton Media Group) yang berbasis di Singapura. The Asian Business Review menilai PLN sebagai badan usaha negara Indonesia memiliki inovasi-inovasi terbaru di bidang energi, khususnya ketenagalistrikan.

Penghargaan bergengsi yang diikuti 16 negara dan 60 perusahaan ternama di Asia ini diberikan kepada PLN sebagai pengakuan internasional atas capaiannya. Pada ajang ini PLN merupakan satu-satunya perusahaan di bidang energi yang mendapatkan penghargaan.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, capaian ini menjadi bukti nyata inovasi dan transformasi PLN yang terus berorientasi pada customer focused. “Dalam tiga tahun terakhir PLN terus menjalankan transformasi berbasis digital secara end-to-end mulai dari energi primer, pembangkitan, transmisi, distribusi, sistem keuangan, sistem pengadaan hingga pelayanan pelanggan. Transformasi digital ini mampu meningkatkan efisiensi perusahaan,” terang Darmawan.

Darmawan menambahkan, digitalisasi yang dilakukan PLN dan subholding-nya ini juga membuat seluruh proses bisnis lebih sederhana, cepat, terintegrasi dan dapat dimonitor serta dikontrol secara real-time.

“PLN terus bergerak maju dan berkembang mengikuti perubahan zaman. Maka dari itu transformasi berbasis digital yang kita jalankan harus semakin masif, mengubah sistem pelayanan yang sebelumnya lambat, tidak responsif menjadi cepat dan sangat memuaskan," ujar Darmawan.

Salah satu hasil dari transformasi ini adalah keberadaan aplikasi New PLN Mobile. Keberhasilan PLN mengubah dan mengelola aplikasi mobilenya ini mendapatkan pengakuan di tingkat mancanegara.

“PLN Mobile yang baru ini mampu menjawab kebutuhan pelanggan sebagai aplikasi one-stop solution. Beberapa layanan yang ditawarkan aplikasi new PLN Mobile mulai dari pasang baru, tambah daya, pembayaran listrik, pembelian token, pengaduan, EV digital services, hingga marketplace. Hasilnya saat ini PLN Mobile telah diiunduh oleh hampir 44 juta pengguna dan rating yang mencapai 4,9 dari skala 5,” tambahnya.

Darmawan berharap, penghargaan ini tidak serta merta membuat seluruh jajaran PLN berpuas diri, kendati begitu justru akan terus memacu semangat untuk meningkatkan kualitas PLN dalam melayani pelanggan.

"Alhamdulillah, capaian ini menambah perolehan penghargaan di dalam dan luar negeri yang sebelumnya juga kita dapatkan. Prestasi ini saya berikan kepada seluruh bagian dari tim PLN yang terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” imbuh Darmawan.

Selain bidang energi, pada acara ini juga diberikan penghargaan kepada perusahaan yang bergerak di bidang lain seperti oil and gas yang dimenangkan Petronas dari Malaysia, telekomunikasi yang dimenangkan oleh China Mobile International dari Singapura dan perbankan oleh Khrungthai Bank PCL dari Thailand. (RO/S-3)