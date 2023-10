Polusi Udara Tinggi, Langkah Pencegahanya Bisa dengan 'Air Purifier'

SAAT mendengar kata "kota besar",yang terlintas di benak kita gedung-gedung pencakar langit, lalu lintas yang ramai, dan hiruk pikuk kehidupan urban. Melalui situs pemantau kualitas udara, IQAir, kualitas udara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sangatlah mengkhawatirkan.

Polusi udara adalah pencemaran atmosfer oleh partikel atau gas yang dapat membahayakan kesehatan manusia, lingkungan, atau menyebabkan kerusakan estetika. Sumber polusi udara di kota besar antara lain emisi kendaraan bermotor, asap industri, debu dari konstruksi bangunan, dan lain-lain.

Dampak Polusi Udara Terhadap Kesehatan

Efek polusi udara terhadap kesehatan manusia sangatlah serius. Menurut World Health Organization (WHO), polusi udara bertanggung jawab atas kematian prematur jutaan orang setiap tahunnya.

Baca juga: Lindungi Diri dari Polusi Udara, Peralatan Ini Penting Untuk Dimiliki

Partikel halus yang ada di udara dapat menembus paru-paru dan masuk ke aliran darah, menyebabkan berbagai penyakit seperti asma, penyakit jantung, stroke, dan kanker paru-paru.

Bagaimana Polusi Udara Bisa Masuk ke Dalam Rumah Kita? Seringkali kita beranggapan bahwa di dalam rumah kita aman dari polusi.Sayangnya, ini tidak sepenuhnya benar.

Polutan dari luar bisa masuk ke rumah kita melalui ventilasi, jendela, atau pintu. Selain itu, kegiatan sehari-hari di dalam rumah seperti memasak, merokok, atau penggunaan produk pembersih juga bisa menghasilkan polutan.

Langkah Pencegahan Penyakit Akibat Polusi Udara

Informasi Adalah Kunci: Pantau indeks kualitas udara di kota Anda. Ada banyak aplikasi dan situs web yang menyediakan informasi ini secara real-time.

Pertama. Hindari Aktivitas Luar Ruangan: Saat kualitas udara tidak baik, sebaiknya hindari kegiatan luar ruangan atau lakukan di waktu pagi dan sore saat polusi cenderung lebih rendah.

Baca juga: Rentan Terpapar Polusi, Inilah Bahaya Rumah Dekat dengan Jalan Raya

Kedua. Gunakan Masker: Saat harus beraktivitas di luar rumah, gunakan masker yang dapat menyaring partikel polusi. Ketiga: Pilih Rute Alternatif: Hindari rute dengan lalu lintas padat atau area industri. dan keempat, Penggunaan air purifier: Solusi untuk udara bersih di dalam rumah

"Seiring dengan kesadaran masyarakat tentang bahaya polusi udara, air purifier semakin populer sebagai solusi untuk membersihkan udara di dalam rumah," kata Andri Sutanto

Brand Marketing Manager Levoit Air Purifier dalam keterangan, Sabtu (30/9). .

"Air purifier bekerja dengan menghisap udara yang ada di dalam ruangan, menyaringnya melalui berbagai filter untuk menghilangkan partikel dan polutan, lalu mengeluarkannya kembali ke ruangan," jelasnya..

Andri merekomendasi air purifier yang sangat cocok digunakan di dalam rumah adalah Levoit Air Purifier.

"Air Purifier Levoit adalah brand air purifier terlaris di US & Eropa, dan menjadi Best Seller di seluruh e-commerce di Indonesia serta bergaransi resmi Levoit Indonesia selama 5 tahun," jelasnya.

Baca juga: Pemurni Udara Disebut Bisa Bantu Cegah Polusi di Dalam Ruangan

"Tentu saja ini menjadikan Levoit satu-satunya brand air purifier dengan garansi terlama se-Indonesia. Air Purifier dari Levoit sudah sangat terpercaya membersihkan udara dari berbagai macam polutan di udara serta sudah menggunakan Filter HEPA 13 yang terbukti sangat ampuh menjernihkan udara," terang Andri.

"HEPA 13 Filter atau disebut juga dengan True HEPA Filter ini memiliki efisiensi tinggi hingga 99.97 persen. Bahkan bisa menyaring partikel berukuran 0.3 mikron, yap partikel terkecil yang bisa masuk paru-paru manusia," jelas Andri.



Penghargaan Internasional yang pernah diraih Levoit diantaranya Number #1 Best Selling Air Purifier in US, iF Design Award 2020-2023, Red Dot Product Design Award 2020 serta German Innovation Award 2020-2022.

Baca juga: Cegah Covid-19 dalam Ruangan, Pakai Pembersih Udara Kapasitas Besar

Levoit Air Purifier ini juga sudah mengantongi beberapa sertifikasi yaitu CARB compliant, Energy Star certified, FCC certified, ETL listed, California Air Resource Board Certified, Asthma & Allergy Foundation of America Certified, dan masih banyak lagi

Banyak pilihan dari Air Purifier Levoit yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Mulai dari Air Purifier yang cocok untuk ruangan kecil, bisa memilih Levoit Air Purifier LV-H128 dan Levoit Air Purifier Core mini, dengan masing-masing dapat membersihkan udara di ruangan seluas 15m2 dan 16m2.

"Kedua Air Purifier Levoit tersebut memiliki fitur menarik, dimana kamu dapat menambahkan minyak aromaterapi yang membuat ruangan semakin baik untuk dihirup." jelas Andri. (RO/S-4)