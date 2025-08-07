Pemurni Udara Generasi Baru untuk Kualitas Hidup Lebih Sehat

Ilustrasi(Dok Coway Indonesia)

PT Coway International Indonesia, perusahaan pemurni air dan udara nomor satu Korea Selatan, resmi memperkenalkan generasi terbaru pemurni udara, Coway NEXT STORM (AP-2025A), sebagai kelanjutan dari kesuksesan lini STORM sebelumnya. Coway NEXT STORM hadir sebagai pemurni udara modern yang menghadirkan performa yang lebih kuat, coverage yang lebih luas, dan kenyamanan penggunaan yang lebih senyap, menjadikannya solusi ideal untuk mendukung gaya hidup sehat keluarga Indonesia.

Peluncuran NEXT STORM merupakan bagian dari komitmen Coway dalam menghadirkan inovasi berkelanjutan di kategori pemurni udara, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas udara bersih di dalam rumah.

Menurut laporan IQAir 2024, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara dengan polusi udara tertinggi di Asia Tenggara, dengan konsentrasi PM2.5 di wilayah metropolitan Jabodetabek mencapai 30-55 µg/m³ - angka ini 6 hingga 11 kali lebih tinggi dari pedoman tahunan WHO. Coway berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan ini melalui teknologi pemurnian udara canggih yang juga selaras dengan gaya hidup dan hunian modern keluarga Indonesia.

"Sejalan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, kami ingin menghadirkan pemurni udara yang tidak hanya kuat secara fungsi, tetapi juga memberikan kenyamanan dalam penggunaannya sehari-hari. NEXT STORM adalah wujud komitmen kami dalam membantu keluarga Indonesia menikmati udara yang lebih bersih, aman, dan sehat di rumah mereka," ucap President Director Coway Indonesia, Tony Cho, dikutip dari siaran pers yang diterima, Kamis (7/8).

NEXT STORM, sambung dia, dibekali dengan 4-Step Filtration System yang mampu menghilangkan hingga 99,999% ultra fine dust, virus di udara, bakteri, serta jamur hitam (black mold). Dimulai dari Pre-Filter yang menangkap partikel besar seperti bulu hewan dan debu kasar, dilanjutkan dengan Deodorisation Filter untuk menyaring partikel debu yang lebih halus. Tahap ketiga, Double Deodorisation Filter, berfungsi menghilangkan bau tak sedap, asap rokok, serta gas berbahaya. Sementara Copper HEPA Filter (H13) sebagai lapisan terakhir, secara efektif menangkap virus, bakteri, serta partikel berbahaya yang berukuran sangat kecil, memastikan udara yang dihasilkan benar-benar bersih dan aman untuk dihirup.

NEXT STORM kini dilengkapi kipas berukuran 55 mm lebih besar dari model sebelumnya, menghasilkan aliran udara yang jauh lebih kuat. Peningkatan ini memungkinkan jangkauan pemurnian udara hingga 75% lebih luas, memastikan udara bersih tersebar merata bahkan di ruangan berukuran besar sekalipun. Selain itu, NEXT STORM dilengkapi dengan tiga mode aliran udara, yaitu Front Mode dengan jangkauan hingga 10 meter, Wide Mode untuk distribusi udara ke area yang lebih luas, serta Haze Mode yang dirancang khusus untuk kondisi polusi udara yang tinggi.

Tak hanya unggul dari sisi performa, NEXT STORM juga menawarkan kenyamanan dalam penggunaan sehari-hari dengan level kebisingannya yang 22% lebih senyap, memastikan operasional yang hampir tidak terdengar bahkan saat digunakan di kamar tidur.

Coway NEXT STORM kini telah tersedia di jaringan distribusi resmi Coway di seluruh Indonesia. Seperti seluruh produk Coway, pembelian NEXT STORM juga didukung oleh layanan Heart Service oleh Coway Lady (Cody), yang memberikan pemeliharaan rutin langsung ke rumah pelanggan. Melalui layanan ini, Cody akan secara berkala mengunjungi rumah pelanggan setiap dua bulan sekali untuk melakukan pengecekan performa produk, pembersihan unit, serta penggantian filter sesuai jadwal agar pemurni udara selalu bekerja dalam kondisi optimal. (E-4)

