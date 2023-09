UNS Tanda Tangani MoU dengan Bawaslu Jawa Tengah

UNIVERSITAS Sebelas Maret (UNS) Surakarta menandatangani Momerandum of Understanding (MoU) dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah pada Sabtu (23/9).

Penandatanganan MoU antara UNS dan Bawaslu Jawa Tengah berlangsung secara luring di Ballroom Tower UNS dan secara daring melalui live streaming akun youtube ICDNR.

Penandatanganan MoU dilakukan antara Rektor UNS Jamal Wiwoho dan Ketua Umum Bawaslu Jawa Tengah, Muhammad Amin. Penandatanganan MoU merupakan bukti kerja sama antara UNS dengan Bawaslu Jawa Tengah.

Rektor UNS, Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. mengatakan, acara penandatanganan MoU tergabung dalam acara The International Conference For Democracy And National Resilience 2023 (ICDNR) ke-3 yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional (Pusdemtanas) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNS merupakan bentuk kerja sama untuk menyukseskan Pemilu 2024.

“Pesta demokrasi yang baik diikuti dengan pola-pola yang baik. Pusdemtanas LPPM UNS perlu mempersiapkan kemungkinan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu di tahun 2024,” terang Jamal.

Lebih lanjut, beliau juga menyampaikan bahwa kerja sama UNS dengan Bawaslu baik di tingkat daerah hingga nasional untuk menyepakati bersama yaitu menyukseskan Pemilu 2024.

