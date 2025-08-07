Bangun Ekosistem Industri Berkelanjutan, HKI Tandatangani Nota Kesepahaman Strategis dengan Dua Kementerian

Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menandatangani MoU dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.(Dok.Istimewa)

HIMPUNAN Kawasan Industri Indonesia (HKI) secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi di Sasana Budaya Ganesha, Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/8).

Penandatanganan ini berlangsung dalam rangkaian Konvensi Sains, Teknologi dan Industri 2025, dan turut disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Nota kesepahaman ini merupakan bentuk nyata komitmen bersama dalam mewujudkan sinergi strategis antara sektor industri, pemerintah, dan dunia pendidikan tinggi.

Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, menyatakan bahwa langkah ini merupakan upaya konkret untuk menyatukan visi dan kekuatan antar pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem industri yang inovatif, adaptif, dan berkelanjutan.

"Melalui kolaborasi ini, HKI berperan aktif sebagai jembatan antara sektor industri dan institusi pendidikan serta pemerintah, untuk menciptakan daya saing baru yang berbasis pengetahuan dan inovasi. HKI juga optimis dapat mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam lima tahun ke depan, asalkan seluruh investasi yang masuk, baik melalui Kawasan Industri, PSN maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dapat didorong dan dipercepat proses perizinannya oleh kementerian terkait serta pemerintah daerah. Jika hal tersebut dapat dipermudah, kami yakin dan optimis target tersebut bisa tercapai," kata Akhmad.

HKI, sambung dia, akan terus bersinergi dengan pemerintah dan mendorong kawasan industri menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi, sekaligus wadah integrasi antara talenta, teknologi, dan investasi menuju Indonesia yang mandiri dan maju.

Adapun fokus utama kerja sama ini di antaranya meliputi penyelarasan Kurikulum Industri dengan kebutuhan dunia usaha dan perkembangan

teknologi, kolaborasi riset dan inovasi untuk mempercepat hilirisasi industri nasional dan menarik investasi, dan peningkatan daya saing investasi melalui penciptaan SDM unggul dan inovatif berdasarkan potensi ekosistem industri dan kawasan industri.

Lebih jauh, penandatanganan ini juga merupakan bagian dari perwujudan Asta Cita dalam mendorong kemandirian ekonomi nasional, memperkuat keberlanjutan, dan mempercepat inovasi teknologi sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. (E-2)