Raih Halal Award 2023, Ajinomoto Terus Berinovasi dan Patuhi Aturan

PT Ajinomoto Indonesia secara konsisten memastikan seluruh lini produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Tidak hanya itu, Ajinomoto juga konsisten menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) di seluruh pabriknya dalam melakukan proses produksi.

Dengan komitmen dan konsistensi tersebut, salah satu brand milik PT Ajinomoto Indonesia -Masako® mendapatkan penghargaan Favorite Halal Brand (Kategori: Bumbu, Perisa, dan Bahan Tambahan Pangan) dalam Halal Award 2023 yang diselenggarakan oleh LPPOM MUI.

“Penghargaan ini kami terima dengan penuh syukur sebagai salah satu bentuk apresiasi. Ajinomoto juga menyampaikan ucapan terima kasih yang besar kepada keluarga Indonesia yang tetap setia dengan produk-produk kami," kata Direktur PT Ajinomoto Indonesia Ir. Hermawan Prajudi dalam keterangan pers, Rabu (13/9).

Jaga Kehalalan Produk

"Penghargaan ini merupakan bukti bahwa Ajinomoto mampu menjaga amanat untuk tetap menjaga kehalalan produk. Upaya yang kami lakukan selama ini merupakan wujud komitmen perusahaan untuk menyediakan produk yang lezat, berkualitas tinggi, dan dapat dipercaya konsumen," jelasnya.

"Penghargaan ini sangat berarti bagi kemajuan manajemen halal kami dan memberikan motivasi serta kebanggaan bagi perusahaan untuk terus memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat sebagai prioritas utama kami,” ucap Hermawan.

“Selanjutnya kami akan terus melakukan inovasi berkelanjutan dengan tetap mematuhi peraturan lainnya yang ditetapkan pihak regulator, sehingga implementasi jaminan halal di masa depan tetap terjaga guna memberikan produk yang baik untuk seluruh keluarga di Indonesia,” lanjutnya.

Halal Award oleh LPPOM MUI diselenggarakan dalam rangka memberikan penghargaan kepada pelaku usaha mitra LPPOM MUI yang telah memiliki sertifikat halal dan menambah kepercayaan diri agar dapat bersaing di pasar nasional maupun internasional.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama LPPOM MUI, Ir. Muti Arintawati,M.Si.meminta agar seluruh perusahaan yang mendapatkan penganugerahan tersebut dapat mempertahankan kualitas produk sesuai dengan standar yang diberikan LPPOM MUI.

“Perusahaan yang memperoleh penghargaan LPPOM MUI Halal Award 2023 diharapkan terus menjaga jaminan halal, sehingga dapat menyediakan produk halal yang berkualitas secara berkelanjutan,” ujar Muti.

Dalam LPPOM MUI Halal Award tahun ini terdapat tujuh kategori nominasi, yaitu: (Best Halal System Implementation; Best Newcomers; Long Life Achievement; Fastest Growth on Halal Product; Favorite Halal Brand; Best Social Contribution on Halal Ecosystem; The Promising Halal SME). Khusus kategori Favorite Halal Brand, pemenang ditentukan oleh hasil voting publik. (RO/S-4)