Menkes Sambut Baik Gelaran International Health Conference (IHC) 2023 di Bali

MENTERI Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menerima audiensi terkait rencana International Health Conference (IHC) 2023 yang akan berlangsung pada 10-12 November 2023 di Sanur Convention Centre, Bali.

Menkes menerima dengan hangat kehadiran Presiden Kongres IHC Prof. dr. Deby Vinski, M.Sc, Ph.D, beserta tim IHC lainnya. Menkes menyambut baik rencana IHC tersebut dan mendukung acara tersebut sebagai agenda tahunan di Bali, Indonesia.

Dalam audiensi ini berlangsung, Senin (4/9) di Rumah Dinas Menkes, selain Menkes Budi, juga dihadiri staf khusus Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Media, Rendi Witular, SS., MIBM. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD.

Baca juga: Bali Siap Menjadi Tuan Rumah International Health Conference (IHC) 2023

Sementara itu, tim IHC yang turut hadir terdiri dari Prof. Dr. Ir, Djafar Basri, MSc sebagai panitia pengarah, Nasional General Secretary Dra. Hanny Gunawan, Ambassador IHC dr. Natasha Cinta Vinski, MBA , dan Koordinator Publikasi IHC Aci Pada,SE.

IHC 2023 terselenggara atas kerja sama Bali Medical Tourism Association dengan Badan Akreditasi Anti-aging Dunia atau yang lebih dikenal dengan World Council for Preventive, Regenerative and Anti-aging Medicine (WOCPM) dan World Council of Stem Cell (WOCS),

Kedua rganisasi tersebut dipimpin Prof. dr. Deby Vinski, M.Sc, Ph.D. Kongres ini diadakan di area kawasan ekonomi khusus (KEK) yang diresmikan Presiden Jokowi.

Minta IHC Jadi Event Tahunan seperti Java Jazz

Menkes meminta agar IHC 2023 menjadi world event tahunan seperti Java Jazz, dan kongres kesehatan bergensi lainnya seperti IMCAS, A4M, AMWC an lainnya.

Baca juga: Jusuf Kalla Kembali Jalani Terapi Stem Cell di Celltech Stem Cell

Menkes juga meminta agar rumah sakit-rumah sakit daerah turut serta mendukung kesuksesan acara kongres tersebut.

Kongres IHC 2023 ini merupakan ajang pertemuan berbagai asosiasi kedokteran di seluruh dunia yang terdiri dari dokter, profesor, dan juga komunitas di bidang kedokteran yang bertujuan membentuk paradigma baru untuk kesehatan dunia.

Baca juga: Princess of Bahrain dan Prof Deby Vinski Promosikan Health Tourism Indonesia

Acara IHC 2023 rencananya dibuka Presiden Joko Widodo dan menghadirkan keynote speech yang disampaikan tiga menteri yakni Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Harapan dari acara kongres ini turut mengembangkan wisata medis di Bali agar semakin maju dan semua target pembangunan dapat tercapai dan dapat meningkatkan devisa negara," kata Prof.Vinski. (RO/S-4)