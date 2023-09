Kompetisi Brewing Kopi Jadikan Sarana Berbagi Pengalaman Antar Barista

VASAKA Solterra, apartemen yang terletak di Jl Condet Pejaten No 6, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, bersama Jakarta Coffee Learning dan Republika menggelar Indonesia Manual Brewing Competition 2023.

Pada ajang kompetisi brewing kopi manual berbasis V60 yang diikuti masyarakat umum itu menampilkan juara pertama Rio Rizqi, juara kedua Sandi Iman, juara ketiga Muh Aji Nugroho, dan juara harapan Reza Hanief.

Baca juga: Kopi Fest Indonesia 2023 Siap Kunjungi Empat Kota Besar di Indonesia

Mereka terpilih jadi yang terbaik pada ajang yang digelar mulai Sabtu (2/9) pagi hingga petang tersebut dengan juri Aldi Rifaldi (Q Arabica Grader dari Fulfill Coffee Roasters), Endrik Wijaya (Q Arabica Grader), Helmy Amien (Barista Trainer dari Helnorm Coffee & Roastery), dan Azay (Coffeelabs).

Para pemenang mendapatkan hadiah yakni pemenang pertama mendapat uang Rp 3 juta serta piala dan sertifikat, juara kedua Rp1,5 juta plus sertifikat, juara ketiga Rp1 juta plus sertifikat, serta juara harapan Rp500 ribu plus sertifikat.

Baca juga: Festival Kopi Nusantara Resmi Ditutup

Perwakilan penyelenggara kompetisi, Wakil Pemred Republika Nur Hasan Murtiaji, mengapresiasi 32 peserta yang semangat mengikuti lomba.

Dia berharap lomba ini tak hanya sebagai ajang lomba, tetapi juga bisa menjadi tempat berbagi ilmu dan pengalaman di antara pecinta kopi.

"Variasi umur di sini luar biasa, terima kasih atas kehadirannya. Kami sampaikan juga pada Vasaka Solterra yang menjadi tempat kompetisi, dan kompetisi ini jangan terlalu serius."

"Kita saling sharing pengalaman, tip dan trik untuk menghadirkan kopi yang luar biasa," kata Nur Hasan.

Dia juga berharap ajang kompetisi brewing kopi manual berbasis V60 itu dapat menjadi sarana belajar antara satu barista dan barista lainnya. (RO/S-2)